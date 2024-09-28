Mees Hilgers Masih Tak Percaya FC Twente Berhasil Rebut Poin di Kandang Manchester United

MANCHESTER - Pemain FC Twente, Mees Hilgers masih tak percaya timnya sukses merebut satu poin dari Manchester United dalam laga matchday pertama Liga Europa 2024-2025. Ia pun merasa laga yang dihelat di Stadion Old Trafford itu sebagai salah satu malam terbaiknya sebagai pesepakbola.

Seperti diketahui, FC Twente sukses mencuri satu poin usai menahan imbang Man United 1-1 di Stadion Old Trafford pada Kamis (26/9/2024) dini hari WIB. Sempat tertinggal lewat gol Christian Eriksen di menit 35, Hilgers dan kolega sukses menyamakan kedudukan lewat sontekan Sam Lammers di menit 68.

Usai laga, Hilgers akan terus mengenang laga melawan Man United di Old Trafford. Bek berusia 23 tahun ini juga mengapresiasi kerja keras rekan setimnya sehingga bisa membuktikan diri dengan menahan Man United.

“Tentu saja. Ini salah satu yang tidak akan kami lupakan, seperti yang saya katakan tadi,” kata Hilgers kepada RTV Oost yang dilansir dari akun X @vanwissing, Sabtu (28/9/2024).

“Anda bisa melihat betapa banyak yang telah kami berikan dalam pertandingan ini. Kami sudah bekerja sangat keras untuk bisa sampai di sini,” tambah calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia tersebut.

Sebagai pemain jebolan asli dari akademi FC Twente, Hilgers benar-benar bangga bisa membawa timnya melangkah sampai ke tahap ini. Dia sangat senang bisa meraih poin di markas Man United.