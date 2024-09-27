Main Penuh, Jordi Amat Bantu Johor Darul Takzim Sikat Kuching FC 2-1

Jordi Amat tampil penuh pada laga Johor Darul Takzim vs Kuching FC di Liga Super Malaysia 2024-2025 (Foto: Instagram/@officialjohor)

JOHOR BAHRU – Hasil Johor Darul Takzim vs Kuching FC di Liga Super Malaysia 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Sultan Ibrahim, Johor Bahru, Malaysia, Jumat (27/9/2024) malam WIB, itu dimenangi Jordi Amat dan kawan-kawan dengan skor 2-1.

JDT menang berkat dua gol Bergson (48’) dan Juan Muniz (81’). Sementara, tim tamu hanya sanggup membalas sekali lewat Barnaske Welter (84').

Dalam laga tersebut, Jordi Amat dipercaya sebagai kapten dan bermain penuh, setelah sempah absen dalam waktu lama. Pemain berusia 32 tahun itu diketahui sempat mengalami cedera.

Jordi bahkan harus absen dari dua pertandingan penting Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski begitu, tidak diketahui cedera apa yang mendera eks pemain Swansea City itu.