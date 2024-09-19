Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Menyentuh Mees Hilgers Lebih Pilih Timnas Indonesia ketimbang Timnas Belanda

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |03:35 WIB
Alasan Menyentuh Mees Hilgers Lebih Pilih Timnas Indonesia ketimbang Timnas Belanda
Mees Hilgers resmi jalani proses naturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Tiktok/@hilgers02)
MEES Hilgers mengungkap alasan lebih pilih Timnas Indonesia ketimbang Timnas Belanda. Dia pun memberi alasan menyentuh.

Mees Hilgers mengatakan darah Indonesia yang sangat kental dalam dirinya membuatnya memutuskan untuk memilih Timnas Indonesia daripada De Oranje -julukan Timnas Belanda. Kini, dirinya pun tengah menjalani proses naturalisasi.

Mees Hilgers

Darah Indonesia sendiri diketahui mengalir di tubuh Mees Hilgers dari sang Ibunda, Linda Tombeng. Sang ibunda mempunyai darah Indonesia yang diturunkan dari ayahnya yang notabene kakek dari Mees, Hendrik Viktor Tombeng.

Sang kakek merupakan orang asli Ambon yang lahir di sana pada 22 April 1924. Sementara itu, nenek dari Mees, Muhija Muchtar, merupakan perempuan kelahiran Jakarta pada 4 Mei 1926.

Garis keturunan Indonesia yang sangat kental menjadi salah satu alasan Mees memilih Timnas Indonesia ketimbang Belanda. Mees mengatakan sudah mempertimbangkan keputusannya secara matang sebelum memilih Skuad Garuda. Pemain FC Twente itu mengakui bermain untuk Timnas Indonesia merupakan suatu keistimewaan.

“Saya tentu sudah memikirkan hal itu (soal pilihan Indonesia atau Belanda), tapi Indonesia adalah negara yang besar dan begitu banyak darah dan keluarga saya yang sangat hidup,” kata Mees Hilgers, dikutip dari Voetbal Primeur, Kamis (19/9/2024).

