Diperkuat Mees Hilgers, Ketangguhan FC Twente Diakui Robin van Persie

FC Twente yang diperkuat calon pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers, tuai pujian. Salah satunya datang dari pelatih SC Heerenveen, Robin van Persie, yang menyebut timnya kesulitan menembus garis pertahanan FC Twente yang juga dijaga Mees Hilgers.

SC Heerenveen diketahui baru saja menelan kekalahan dari FC Twente 0-2 di pekan kelima Liga Belanda 2024-2025. Pertandingan itu digelar di De Grolsch Veste, Enschede, Belanda pada Rabu 18 September 2024 dini hari WIB.

Sepasang gol untuk FC Twente ke gawang SC Heerenveen dicatatkan oleh Sem Steijn (22’ (P), 39’). Hasil ini membuat pasukan Robin van Persie menelan kekalahan ketiga pada Liga Belanda 2024-2025.

Dalam laga tersebut, Mees Hilgers bermain tidak tergantikan pada babak pertama dan kedua. Dengan skema 4-2-3-1, Mees tampil solid bersama dengan tiga bek lainnya yakni Anass Salah-Edine, Max Bruns, dan Bart van Rooij.

Van Persie pun mengakui FC Twente bermain sangat solid pada babak pertama. Mantan striker Manchester United itu mengatakan SC Heerenveen kesulitan menahan skema serangan balik cepat dari FC Twente.

“Saya memandang pertandingan ini dengan perasaan positif, terutama berdasarkan babak kedua. Di babak pertama kami memiliki momen bagus, tapi kami juga mengalami kesulitan,” kata Van Persie dikutip dari laman Twente Fans, Kamis (19/9/2024).

“Mereka ingin menyakiti kami dari serangan balik,” sambungnya.