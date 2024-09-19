Kisah Calon Pemain Timnas Indonesia Eliano Reijnders yang Takjub dengan Suporter Timnas Indonesia

KISAH calon pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, menarik diulas. Dia mengaku takjub dengan suporter Timnas Indonesia.

Eliano selangkah lagi bisa memperkuat skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Sebab, proses naturalisasinya sudah disetujui DPR RI dan akan berlanjut ke Kemensesneg untuk mendapat surat keputusan dari Presiden RI, Joko Widodo, lalu pengambilan sumpah dengan Kemenkumham.

Eliano Reijnders pun mengaku takjub melihat dukungan luar biasa suporter Timnas Indonesia melawan Australia dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, ada 70 ribu suporter memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

“Itu (suporter) sangat bagus. Saya melihat mereka melawan Australia, banyak orang yang senang dan bernyanyi. Dan saya pikir mereka semua di stadion senang melihat Timnas bermain bagus,” kata Eliano, dikutip dari kanal Youtube DPR RI, Kamis (19/9/2024).

Pemain PEC Zwolle mengatakan dukungan besar untuk Timnas Indonesia bukan hanya di stadion, tetapi juga media sosial. Eliano menilai antusiasnya publik sepakbola Tanah Air tidak terlepas performa Timnas Indonesia belum terkalahkan dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Saya juga melihat reaksi itu di media sosial. Mereka sekarang punya dua poin, dan saya pikir itu akan bertambah,” ucap Eliano.