Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Muhammad Ferarri: Persija Bakal Introspeksi Diri!

JAKARTA – Bek Persija Jakarta, Muhammad Ferarri, memastikan timnya akan segera melakukan instrospeksi diri. Hal ini disampaikan jelang Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024-2025.

Persija sendiri mengatakan gagal menang dalam dua pertandingan terakhir. Persija Jakarta harus menelan satu kekalahan dan satu kali imbang.

Macan Kemayoran dikalahkan tim promosi PSBS Biak Numfor dengan skor 1-3. Lalu, hasil imbang didapat saat Persija melawan Dewa United dengan skor 0-0.

Gagal menang dalam dua pertandingan beruntun, Persija Jakarta melorot ke posisi enam klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Pasukan Carlos Pena kini mengoleksi delapan poin dari dua kemenangan, dua kali imbang, dan satu kekalahan.

Ferarri mengatakan timnya bakal introspeksi diri agar tampil lebih baik di laga selanjutnya. Salah satu masalah yang harus dibenahi, menurut Ferarri, adalah cara Persija Jakarta memaksimalkan peluang untuk mencetak gol.

“Kami bakal introspeksi agar bisa semakin baik. Persija belum bisa memanfaatkan peluang,” kata Ferarri, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (19/9/2024).