Pemain Timnas Malaysia Arif Aiman Masuk Jajaran Top Skor AFC Champions League Elite 2024-2025: Kalahkan Cristiano Ronaldo!

PEMAIN Timnas Malaysia Arif Aiman masuk jajaran top skor AFC Champions League Elite 2024-2025. Pesepakbola 22 tahun itu menggila saat sang klub, Johor Darul Ta’zim (JDT) tandang ke markas klub asal China, Shanghai Port, di matchday pertama AFC Champions League Elite 2024-2025 zona timur, Rabu 18 September 2024 malam WIB.

Dibilang menggila karena winger lincah ini memborong semua gol JDT dalam laga yang berakhir 2-2 tersebut! Arif Aiman membuka keunggulan JDT pada menit 45. Melakukan dribbiling dari sisi kanan penyerangan JDT, Arif Aiman melewati tiga pemain Shanghai Port sebelum melepaskan sepakan placing ala Lionel Messi menggunakan kaki kiri.

Arif Aiman menggila bersama JDT. (Foto: Instagram/@officialjohor)

Skor 1-0 untuk keunggulan JDT bertahan hingga babak pertama usai. Babak kedua baru berjalan tiga menit, Shanghai Port menyamakan kedudukan lewat aksi Gustavo Henrique.

Tak lama berselang, Arif Aiman lagi-lagi mencetak gol. Tingggal berhadapan satu lawan satu dengan pemain belakang Port FC, Arif Aiman melewati sang lawan hingga melepaskan sepakan kaki kiri yang membobol gawang Shanghai Port. Skor 2-1 untuk keunggulan JDT.

Sayangnya, keunggulan ini tidak bertahan sampai akhir. Di menit 73, Shanghai Port mencetak gol kedua via Willian Popp. Skor berubah 2-2 dan bertahan hingga akhir laga.

Keberhasilan mencetak dua gol membuat Arif Aiman bersaing di daftar pencetak gol terbanyak sementara AFC Champions League Elite 2024-2025. Ia mencetak dua gol, bersanding dengan beberapa nama lain seperti Valeri Qazaishvili (Shandong Taishan), Elber (Yokohama Marinos), Cephas Malele (Shanghai Shenhua).