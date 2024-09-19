Klasemen Liga Champions 2024-2025: Bayern Munich di Puncak, Real Madrid Urutan 8!

KLASEMEN Liga Champions 2024-2025 sudah diketahui. Fase liga sudah memainkan 12 pertandingan sejak Selasa 18 September 2024 hingga Kamis (19/9/2024) dini hari WIB.

Itu artinya, sebanyak 24 klub sudah menemukan tempatnya di papan klasemen. Sementara, 12 klub lainnya baru akan bermain pada malam nanti hingga Jumat 20 September 2024 dini hari WIB.

Mengingat format kali ini adalah liga, maka klasemennya cukup terbuka. Bayern Munich, yang menang 9-2 atas Dinamo Zagreb, tampil sebagai pemuncak klasemen!

Sekadar informasi, penentuan posisi di klasemen memakai sistem selisih gol. Setelah itu, penentu berikutnya adalah jumlah gol yang dicetak, jumlah gol tandang, jumlah kemenangan, dan jumlah kemenangan tandang.

Maka dari itu, Bayern bertengger di atas lantaran punya selisih gol terbanyak yakni surplus tujuh. Di posisi dua ada Glasgow Celtic dengan selisih gol surplus empat usai menang 5-1 atas Slovan Brastislava.

Sang juara bertahan, Real Madrid, ada di urutan delapan. Los Blancos memiliki selisih gol surplus dua, tetapi kalah dalam hal jumlah gol tandang dengan Liverpool yang juga menang 3-1.