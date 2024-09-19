Hasil Liga Champions 2024-2025 Semalam: Club Brugge vs Borussia Dortmund 0-3, Bologna vs Shakhtar Donetsk 0-0

HASIL Liga Champions 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji di antaranya ada pertemuan Club Brugge vs Borussia Dortmund hingga Bologna vs Shakhtar Donetsk.

Ya, matchday perdana Liga Champions 2024-2025 terus berlanjut ke hari ini. Total, ada enam pertandingan yang digelar semalam, sejak Rabu 18 September 2024 malam WIB hingga Kamis (19/9/2024) dini hari WIB.

Sejumlah tim sukses mendulang hasil manis. Salah satunya ada Borussia Dortmund. Mereka sukses mengalahkan Club Brugge di Stadion Jan Breydelstadion pada Kamis (19/9/2024) dini hari WIB.

Dortmund sempat kesulitan mencetak gol di babak pertama sehingga skor 0-0 terus terjaga. Baru pada babak kedua, Dortmund berpesta gol lewat aksi Jamie Bynoe-Gittens (76’ dan 86’) serta Serhou Guirassy (90+5’ P).

Laju positif juga ditunjukkan Sparta Praha. Mereka sukses mengalahkan RB Salzburg di laga perdana Liga Champions 2024-2025 dengan skor 3-0.

Bermain di Epet Arena, Praha, Rabu 18 September 2024 malam WIB, Sparta Praha sudah menjebol gawang lawan pada menit kedua lewat aksi Kaan Kairinen. Kemudian, dua gol lainnya dicetak Victor Olatunju pada menit ke-42 dan juga Qazim Laci pada menit ke-58.

Kemudian, ada duel seru Celtic vs Slovan yang digelar di Celtic Park, Glasgow pada Kamis (19/9/2024) dini hari WIB. Celtic berpesta gol 5-1 dalam pertandingan itu.

Kemenangan juga diraih PSG saat menjamu Girona di laga perdana Liga Champions 2024-2025. Laga yang digelar di Stadion Parc de Princes, Kamis (19/9/2024) dini hari itu berakhir dengan skor 1-0.