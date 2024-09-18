Jadwal Siaran Langsung Final Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Barat vs Jawa Timur, Live di iNews

DIGELAR di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, pertandingan final sepak bola putra PON XXI 2024 Aceh-Sumut akan mempertemukan dua kekuatan besar dari Pulau Jawa, yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Duel yang dikenal sebagai "Derbi Pulau Jawa" ini diprediksi menjadi salah satu laga paling seru dan ketat sepanjang PON tahun ini.

Kedua tim tampil impresif sejak penyisihan grup hingga babak semifinal, menjadikan final ini sebagai laga yang sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Jawa Timur berhasil memastikan langkah mereka ke partai final usai menumbangkan tuan rumah Aceh dengan skor tipis 3-2 pada laga semifinal yang berlangsung pada Senin (16/9).

Pertandingan tersebut berlangsung dramatis, di mana Aceh sempat memberikan perlawanan sengit, namun Jawa Timur berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Di hari yang sama, tim sepak bola Jawa Barat juga menunjukkan mental juaranya dengan mengalahkan Kalimantan Selatan lewat drama adu penalti. Setelah bermain imbang 1-1 dalam waktu normal, adu penalti menjadi penentu kemenangan dengan skor 5-4 untuk Jawa Barat.

Pertandingan ini pun tak kalah mendebarkan, di mana kedua tim saling serang dan memperlihatkan permainan yang atraktif hingga akhir. Jawa Timur memiliki catatan impresif di ajang PON. Mereka telah empat kali menjadi juara secara beruntun, dimulai dari PON 1996, 2000, 2004, hingga 2008.

Rentetan prestasi ini menjadikan mereka sebagai salah satu tim tersukses di sejarah sepak bola PON. Di sisi lain, Jawa Barat juga tidak kalah mentereng. Mereka telah dua kali meraih medali emas, pertama pada PON 1951 dan terakhir kali pada PON 2016. Kemenangan di tahun 2016 terasa spesial karena Jawa Barat saat itu juga bertindak sebagai tuan rumah.

Kini, mereka berpeluang menambah koleksi gelar dan mengukuhkan diri sebagai salah satu tim papan atas sepak bola PON. Dengan sejarah dan performa gemilang dari kedua tim, final PON XXI ini dipastikan akan berlangsung sengit.