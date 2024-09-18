Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Maladewa U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Langkah Awal Menuju Putaran Final!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Maladewa U-20 di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 sudah dirilis. Laga akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Rabu, 25 September 2024 pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup F bersama Maladewa U-20, Yaman U-20 dan Timor Leste U-20. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U-20 2025.

(Timnas Indonesia U-20 siap tempur di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Sementara itu, tim yang finis runner-up harus bersaing dengan peringkat dua di grup lain untuk mendapatkan jatah lima runner-up terbaik. Melihat kualitas pemain sekarang dan calon lawan, Timnas Indonesia U-20 berpeluang finis sebagai juara grup.

Bahkan PSSI berhasil melobi FC Dordrecht U-21 agar melepas Jens Raven ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U-20. Padahal, FC Dordrecht U-21 tetap melangsungkan pertandingan ketika Timnas Indonesia U-20 melakoni laga-laga Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Jika lolos ke Piala Asia U-20 2025, ini merupakan yang ketiga kalinya pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, meloloskan skuad Garuda Nusantara ke putaran final. Sebelumnya, Indra Sjafri membawa Timnas Indonesia U-19 lolos ke Piala Asia U-19 2014 dan Piala Asia U-19 2018 (saat itu nama turnamen masih Piala Asia U-19).

Hasilnya, Timnas Indonesia U-19 rontok di fase grup Piala Asia U-19 2014 setelah kalah dari Uni Emirat Arab (UEA), Australia dan Uzbekistan. Sementara di edisi 2018, hasil lebih baik didapatkan Timnas Indonesia.