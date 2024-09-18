Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Maladewa U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Langkah Awal Menuju Putaran Final!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |10:12 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Maladewa U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Langkah Awal Menuju Putaran Final!
Timnas Indonesia U-20 siap tempur di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Maladewa U-20 di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 sudah dirilis. Laga akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Rabu, 25 September 2024 pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup F bersama Maladewa U-20, Yaman U-20 dan Timor Leste U-20. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 siap tempur di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

(Timnas Indonesia U-20 siap tempur di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Sementara itu, tim yang finis runner-up harus bersaing dengan peringkat dua di grup lain untuk mendapatkan jatah lima runner-up terbaik. Melihat kualitas pemain sekarang dan calon lawan, Timnas Indonesia U-20 berpeluang finis sebagai juara grup.

Bahkan PSSI berhasil melobi FC Dordrecht U-21 agar melepas Jens Raven ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U-20. Padahal, FC Dordrecht U-21 tetap melangsungkan pertandingan ketika Timnas Indonesia U-20 melakoni laga-laga Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Jika lolos ke Piala Asia U-20 2025, ini merupakan yang ketiga kalinya pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, meloloskan skuad Garuda Nusantara ke putaran final. Sebelumnya, Indra Sjafri membawa Timnas Indonesia U-19 lolos ke Piala Asia U-19 2014 dan Piala Asia U-19 2018 (saat itu nama turnamen masih Piala Asia U-19).

Hasilnya, Timnas Indonesia U-19 rontok di fase grup Piala Asia U-19 2014 setelah kalah dari Uni Emirat Arab (UEA), Australia dan Uzbekistan. Sementara di edisi 2018, hasil lebih baik didapatkan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189454/nova_arianto_memastikan_seleksi_untuk_timnas_indonesia_u_20_akan_adil-kLoY_large.jpeg
Nova Arianto Pastikan Seleksi Timnas Indonesia U-20 Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189451/nova_arianto_mengaku_sudah_mengantongi_15_20_nama_pemain_diaspora_anyar_untuk_timnas_indonesia_u_20-Nt4b_large.jpg
Nova Arianto Kantongi 20 Nama Pemain Diaspora Anyar untuk Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187724/nova_arianto-OmXy_large.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Fadly Alberto Bangga Bukan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186957/john_herdman-hTMo_large.jpg
Profil John Herdman, Pelatih yang Disebut Telah Diwawancarai PSSI untuk Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/49/1660277/setia-pada-ducati-marc-marquez-diprediksi-takkan-tergiur-tawaran-fantastis-dari-tim-lain-xrh.webp
Setia pada Ducati, Marc Marquez Diprediksi Tak Tergiur Tawaran Fantastis dari Tim Lain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/bek_muda_atalanta_honest_ahanor.jpg
Real Madrid Diam-Diam Bidik Wonderkid 17 Tahun Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement