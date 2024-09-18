Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Harga Pasaran Muhammad Rizki Saputra, Pemain yang Terancam Hukuman Larangan Main Seumur Hidup karena Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |07:20 WIB
Segini Harga Pasaran Muhammad Rizki Saputra, Pemain yang Terancam Hukuman Larangan Main Seumur Hidup karena Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Harga pasaran Muhammad Rizki Saputra masuk kategori rendah. (Foto: YouTube/Official iNews)
SEGINI harga pasaran Muhammad Rizki Saputra, pemain yang terancam hukuman seumur hidup karena memukul wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan diulas Okezone. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasaran Muhammad Rizki Saputra berada di angka 60.000 Ngultrum Bhutan atau setara Rp11 juta.

Semenjak harga pasarannya dirilis Transfermarkt pada Januari 2024, angkanya tidak mengalami perubahan. Tak heran harga pasaran Muhammad Rizki Saputra cenderung stagnan.

Muhammad Rizki Saputra, pelaku pemukulan kepada wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: YouTube/iNews)

(Muhammad Rizki Saputra, pelaku pemukulan kepada wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: YouTube/iNews)

Sebab, dari Januari hingga Juli 2024, Muhammad Rizki Saputra hanya tampil empat kali di laga kompetitif, tepatnya bersama Persipal FC di Liga 2 2023-2024. Ketika Muhammad Rizki Saputra mencoba menaikkan harga pasarnya, gelandang 19 tahun ini justru melakukan tindakan buruk saat memperkuat tim Sulawesi Tengah di PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Ia terpantau memukul wasit Eko Agus Sugiharto yang memimpin laga Aceh vs Sulawesi Tengah di perempatfinal sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sabtu 14 September 2024. Pukulan dilepaskan Muhammad Rizki Saputra karena kesal dengan serangkaian keputusan kontroversial yang dikeluarkan wasit.

Sepanjang laga, wasit memberikan tiga kartu merah kepada Sulawesi Tengah. Selain itu, wasit juga memberikan dua hadiah penalti kepada tuan rumah Aceh,.

Laga sendiri berakhir 1-1 di waktu normal dan harus lanjut ke babak tambahan 2x15 menit. Namun, Sulawesi Tengah memilih walkover (WO) karena kecewa dengan keputusan wasit.

