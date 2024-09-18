Penyebab 2 Bintang PSM Maksasar Yuran Fernandes dan Daisuke Sakai Hilang saat Kalah 0-1 dari Arema FC di Liga 1 2024-2025

PENYEBAB 2 bintang PSM Makassar, Yuran Fernandes, dan Daisuke Sakai hilang saat kalah 0-1 dari Arema FC di Liga 1 2024-2025 terungkap. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mengatakan kedua pemainnya itu sedang menepi karena cedera.

Daisuke Sakai sudah tidak terlihat batang hidungnya sejak pertandingan melawan Persib Bandung yang berakhir imbang 0-0. Sementara itu, Yuran menghilang tiba-tiba saat Juku Eja -julukan PSM Makassar- ditekuk Arema FC dengan skor 0-1 pada Minggu 15 September 2024.

Tavares mengatakan dua pemain itu sedang menjalani pemulihan cedera. Keduanya cedera sesaat sebelum pertandingan dimulai. Sebab itu, Yuran sempat terlihat saat berlatih menjelang berhadapan dengan Arema FC.

“Yuran dan Daisuke cedera. Yuran cedera sebelum pertandingan melawan Arema FC. Daisuke cedera saat mendekati pertandingan sebelumnya,” kata Tavares, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (18/9/2024).