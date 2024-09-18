Pelatih Blackpool FC Beri Kabar Buruk soal Elkan Baggott: Dia Frustrasi!

ELKAN Baggott absen dalam empat pertandingan terakhir Blackpool FC. Bek Timnas Indonesia itu dikabarkan frustrasi di tengah pemulihan cederanya.

Seperti diketahui, cedera serius membuat Elkan harus absen dari empat pertandingan terakhir The Seasiders -julukan Blackpool FC. Namun, belum diketahui apa cedera yang mendera pemain berusia 21 tahun itu.

Pelatih Blackpool FC, Steve Bruce bahkan mengatakan Elkan sampai harus memakai sepatu khusus karena cederanya. Mantan pemain Manchester United itu memperkirakan, Elkan mengalami cedera parah yang membuatnya harus absen sebulan lagi.

“Dia (Elkan Baggott) masih memakai sepatu bot saat ini,” kata Bruce dikutip dari Blackpool Gazette, Rabu (18/9/2024).

“Dia akan menjalani perawatan selama seminggu lagi, lalu menjalani rehabilitasi, jadi saya rasa kami tidak akan melihatnya selama satu bulan ke depan,” sambungnya.

Bruce mengakui Elkan sangat kecewa dan frustasi karena cedera tersebut. Bagaimana tidak, pemain yang pernah memperkuat Timnas Indonesia itu kemungkinan akan melewati banyak pertandingan penting Blackpool FC.