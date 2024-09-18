Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Barnsley di Piala Liga Inggris 2024-2025: Ngamuk, Setan Merah Pesta Gol 7-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |04:53 WIB
Hasil Manchester United vs Barnsley di Piala Liga Inggris 2024-2025: Ngamuk, Setan Merah Pesta Gol 7-0!
Laga Manchester United vs Barnsley di Piala Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Manchester United)
A
A
A

HASIL Manchester United vs Barnsley di Piala Liga Inggris 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Setan Merah -julukan Man United- menggila hingga pesta gol 7-0!

Laga Manchester United vs Barnsley tersaji di putaran ketiga Piala Liga Inggris 2024-2025. Bertanding di Old Trafford, Rabu (18/9/2024) dini hari WIB, pesta gol Man United dicetak lewat brace Marcus Rashford (16’ dan 58’), Alejandro Garnacho (45+2’ dan 49’), serta Christian Pulisic (81’ dan 85’). Sementara itu, satu gol lainnya dicetak Antony pada menit ke-35.

Manchester United vs Barnsley

Hasil ini membawa Man United lolos ke putaran keempat alias babak 16 besar Piala Liga Inggris 2024-2025. Sementara Barnsley, mereka tersisih dari ajang ini.

Jalannya Pertandingan

Man United memulai laga dengan apik. Mereka sudah membuka keunggulan pada menit ke-16 lewat aksi Marcus Rashford usai memanfaatkan umpan dari Garnacho.

Pada menit ke-34, Man United mendapat peluang emas mencetak gol usai dihadiahi wasit hadiah penalti karena Antony dilanggar di kotak terlarang. Antony yang maju jadi algojo pun berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Man United makin unggul 2-0.

Belum puas, Man United mencetak gol tambahan di masa injury time. Ialah Alejandro Garnacho yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45+2. Laga babak pertama rampung dengan keunggulan Man United 3-0.

Di babak kedua, Man United makin menggila. Pada menit ke-49, Garnacho mencetak gol keduanya usai menerima umpan ciamik dari Christian Eriksen.

Selang 9 menit kemudian, Setan Merah kembali menjebol gawang tim tamunya. Ini jadi gol kedua Rashford pada laga ini. Man United makin unggul 5-0!

Di sisa waktu pertandingan, giliran Christian Eriksen yang unjuk gigi. Dia mencetak dua gol pada menit ke-81 dan 85 hingga memastikan Man United menang telak 7-0!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/45/3123093/hasil_liverpool_vs_newcastle_united_di_final_piala_liga_inggris_2024_2025-1TJ9_large.jpg
Hasil Liverpool vs Newcastle United di Final Piala Liga Inggris 2024-2025: Menang 2-1, The Magpies Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/45/3122981/simak_prediksi_liverpool_vs_newcastle_united_di_final_piala_liga_inggris_2024_2025-8Yjk_large.jpg
Prediksi Liverpool vs Newcastle United di Final Piala Liga Inggris 2024-2025: Trofi Pertama The Reds!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/45/3111458/liverpool_vs_tottenham-OqyZ_large.jpg
Hasil Liverpool vs Tottenham Hotspur di Semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025: Hajar Spurs 4-0, The Reds Tantang Newcastle United di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/45/3111110/newcastle_united_vs_arsenal-AH5g_large.jpg
Hasil Newcastle United vs Arsenal di Leg II Semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025: Dihajar 0-2, The Gunners Gagal ke Final
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1660031/bedah-kontrak-22-john-herdman-sebagai-pelatih-timnas-indonesia-nct.webp
Bedah Kontrak 2+2 John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/pelatih_timnas_italia_gennaro_gattuso.jpg
Gattuso Sebut Sosok Pelatih Panutannya, Bukan Ancelotti!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement