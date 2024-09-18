Hasil Manchester United vs Barnsley di Piala Liga Inggris 2024-2025: Ngamuk, Setan Merah Pesta Gol 7-0!

HASIL Manchester United vs Barnsley di Piala Liga Inggris 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Setan Merah -julukan Man United- menggila hingga pesta gol 7-0!

Laga Manchester United vs Barnsley tersaji di putaran ketiga Piala Liga Inggris 2024-2025. Bertanding di Old Trafford, Rabu (18/9/2024) dini hari WIB, pesta gol Man United dicetak lewat brace Marcus Rashford (16’ dan 58’), Alejandro Garnacho (45+2’ dan 49’), serta Christian Pulisic (81’ dan 85’). Sementara itu, satu gol lainnya dicetak Antony pada menit ke-35.

Hasil ini membawa Man United lolos ke putaran keempat alias babak 16 besar Piala Liga Inggris 2024-2025. Sementara Barnsley, mereka tersisih dari ajang ini.

Jalannya Pertandingan

Man United memulai laga dengan apik. Mereka sudah membuka keunggulan pada menit ke-16 lewat aksi Marcus Rashford usai memanfaatkan umpan dari Garnacho.

Pada menit ke-34, Man United mendapat peluang emas mencetak gol usai dihadiahi wasit hadiah penalti karena Antony dilanggar di kotak terlarang. Antony yang maju jadi algojo pun berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Man United makin unggul 2-0.

Belum puas, Man United mencetak gol tambahan di masa injury time. Ialah Alejandro Garnacho yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45+2. Laga babak pertama rampung dengan keunggulan Man United 3-0.

Di babak kedua, Man United makin menggila. Pada menit ke-49, Garnacho mencetak gol keduanya usai menerima umpan ciamik dari Christian Eriksen.

Selang 9 menit kemudian, Setan Merah kembali menjebol gawang tim tamunya. Ini jadi gol kedua Rashford pada laga ini. Man United makin unggul 5-0!

Di sisa waktu pertandingan, giliran Christian Eriksen yang unjuk gigi. Dia mencetak dua gol pada menit ke-81 dan 85 hingga memastikan Man United menang telak 7-0!