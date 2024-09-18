Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bayern Munich Bantai Dinamo Zagreb 9-2, Tanda Klub Bundesliga Berjaya di Liga Champions 2024-2025?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |10:16 WIB
Bayern Munich Bantai Dinamo Zagreb 9-2, Tanda Klub Bundesliga Berjaya di Liga Champions 2024-2025?
Bayern Munich puncaki klasemen sementara Liga Champions 2024-2025 usai menang 9-2 atas Dinamo Zagreb. (Foto: UEFA)
A
A
A

KLUB Bundesliga tampaknya berpotensi besar bakal berjaya di Liga Champions 2024-2025. Hal itu ditandai dengan beringasnya Bayern Munich di matchday pertama saat membantai klub Kroasia, Dinamo Zagreb dengan skor 9-2.

Ya, matchday pertama Liga Champions 2024-2025 telah berlangsung pada hari ini, Rabu (18/9/2024) dini hari WIB. Bayern Munich pun bertemu Dinamo di laga perdana dan bermain di kandang sendiri, yakni di Allianz Arena.

Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat Bayern bermain begitu luar biasa. Die Roten –julukan Bayern– bahkan sudah unggul sejak menit ke-19 berkat tendangan penalti Harry Kane.

Uniknya, itu bukan menjadi tendangan penalti terakhir Kane di laga tersebut. Sebab Kane mendapatkan kesempatan dua kali lagi untuk mencetak gol via titik putih.

Selain hatrick penalti, Kane pun juga mampu mencetak gol di menit 57. Total bomber Timnas Inggris itu menyumbang empat gol dalam kemenangan 9-2 Bayern atas Dinamo.

Bayern Munich vs Dinamo Zagreb

Selain Kane, Michael Olise mencetak brace untuk Bayern Munich di laga kandang tersebut. Sisanya tiga gol masing-masing dicetak oleh Raphael Guerreiro, Leroy Sane, dan Leon Goretzka.

Berkat kemenangan besar itu, Bayern kini memimpin klasemen sementara Liga Champions 2024-2025. Selain Bayern, ada lima tim lain yang juga mengoleksi 3 poin, namun tim asuhan Vincent Kompany itu berhak di puncak karena unggul selisih gol berkat kemenangan besar mereka.

