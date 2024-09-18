Advertisement
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Babak Pertama AC Milan vs Liverpool: Tertinggal Dulu, The Reds Kini Unggul 2-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |02:51 WIB
Hasil Babak Pertama AC Milan vs Liverpool: Tertinggal Dulu, The Reds Kini Unggul 2-1!
Laga AC Milan vs Liverpool di Liga Champions 2024-2025. (Foto: Liverpool)
A
A
A

HASIL babak pertama AC Milan vs Liverpool di Liga Champions 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga yang berjalan sengit itu kini tengah dipimpin Liverpool dengan skor 2-1.

Duel AC Milan vs Liverpool digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, pada Rabu (18/9/2024) din hari WIB. Milan cetak gol lebih dahulu lewat aksi oleh Christian Pulisic pada menit ke-3. Tetapi, Liverpool berbalik unggul lewat gol Ibrahima Konate dan Virgil van Dijk.

AC Milan vs Liverpool

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AC Milan memulai laga dengan apik. Ancaman berbahaya pun sudah datang ke gawang Liverpool pada menit ke-2 lewat aksi Tijjani Reijnders. Tetapi, Virgil van Dijk langsung dengan sigap menghalau bola.

Sayangnya setelah itu, serangan berbahaya ke gawang Liverpool gagal dihalau. Berawal dari serangan balik cepat yang dilakukan Christian Pulisic, dia bisa bergerak cepat hingga berada di depan gawang Liverpool.

Tendangan keras kemudian dilepaskan Pulisic yang tak bisa dihalau satu pun pemain Liverpool. Milan buka unggul 1-0 pada menit ke-3.

Tertinggal, Liverpool coba mengejar. Sejumlah peluang didapat tetapi gagal berbuah manis. Salah satunya lewat aksi Mohamed salah. Dia melepaskan tendangan keras dari sisi kanan gawang, tetapi bola masih membentur tiang gawang hingga gagal berbuah gol.

Liverpool akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-23. Ialah Ibrahima Konate yang berhasil mencetak gol lewat sundulannya usai memanfaatkan tendangan bebas dari Trent Alexander-Arnold sisi kiri gawang.

Pada menit ke-30, Salah kembali dapat peluang emas. Tetapi sayang, lagi-lagi tendanganya dari sisi kanan gawang AC Milan gagal berbuah gol karena membentur bagian atas tiang gawang.

Jelang akhir laga, Liverpool berhasil berbalik. Virgil van Dijk berhasil menyambar bola hasil sepak pojok lewat sundulannya. Skor 2-1 untuk keunggulan Liverpool pun terus terjaga hingga akhir laga babak pertama.

Halaman:
1 2
      
