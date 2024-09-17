Jadwal dan Link Live Streaming Final Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 di RCTI+: Jawa Barat vs Jawa Timur, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming final sepakabola PON XXI Aceh-Sumut 2024 di RCTI+ akan diulas dalam artikel ini. Laga Jawa Barat vs Jawa Timur yang akan digelar di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh pada Rabu 18 September 2024 pukul 19.00 WIB ini bisa disaksikan di RCTI+.

Jelang laga final itu, pelatih tim sepakbola Jawa Timur, Fakhri Husaini, menegaskan timnya sudah siap berhadapan dengan Jawa Barat. Fakhri mengaku sudah punya catatan kelebihan dan kekurangan dari tim sepakbola Jawa Barat.

Tim sepakbola Jawa Timur berhasil menembus partai final setelah menumbangkan tuan rumah Aceh 3-2. Sementara itu, tim sepakbola Jawa Barat mampu mengalahkan Kalimantan Selatan lewat adu penalti 0-0 (5-4).

Tim sepakbola Jawa Timur dan Jawa Barat kemudian akan berhadapan pada partai final yang digelar di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh pada Rabu 18 September 2024. Laga tersebut tentu krusial bagi kedua tim.

Fakhri mengaku tidak mau terlena dengan kemenangan timnya atas tuan rumah. Pelatih kelahiran Lhokseumawe ini menegaskan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk pertandingan final.

“Saya sudah melupakan hasil pertandingan melawan Aceh. Sekarang saya hanya berpikir untuk bagaimana caranya menyiapkan tim ini sebaik mungkin agar bisa meraih medali emas di partai final,” kata Fakhri, dikutip dari kanal Youtube Ditjen IKP Kominfo, Selasa (17/9/2024).