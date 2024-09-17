Kakek Eliano Reijnders Ternyata Kelahiran Jatinegara, Jakarta Timur, Ini Asal-usulnya!

KAKEK Eliano Reijnders ternyata kelahiran Jatinegara, Jakarta Timur. Kini, menarik menilik asal-usul dari calon pemain Timnas Indonesia itu.

Ya, Eliano Reijnders diketahui tengah menjalani proses naturalisasi guna memperkuat Timnas Indonesia. Kabar terbaru bahkan menyebut DPR RI sudah menyetujui pemberian status warga negara Indonesia (WNI) kepada Eliano Reijnders dan Mees Hilgers.

Keputusan pemberian status kewarganegaraan itu diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR RI bersama Menpora RI, Dito Ariotedjo, dan Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Rapat tersebut dilangsungkan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Komisi X DPR memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Eliano Johannes Reijnders dan Mees Victor Joseph Hilgers dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang bertindak sebagai pemimpin rapat.

"Ditetapkan oleh instasi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

Dengan demikian, hasil kesepakatan persetujuan pemberian status kewarganegaraan kepada Eliano Reijnders dan Mees Hilgers akan dibawa ke rapat paripurna. Adapun agenda tersebut akan berlangsung Kamis 19 September 2024.

Kini, menarik menilik asal-usul keluarga Eliano Reijnders yang segera bisa perkuat Timnas Indonesia. Dari manakah darah Indonesia mengalir di diri Eliano Reijnders?

Dalam sidang DPR RI yang digelar hari ini, terlihat penjelasan soal asal-usul Eliano Reijnders. Darah Indonesia ternyata mengalir dari ibu dan juga kakek Eliano Reijnders.

Menariknya, kakek Eliano Reijnders yang bernama Jantje Lekatompessy lahir di Jatinegara, Jakarta Timur. Tepatnya, Jantje Lekatompessy lahir pada 29 Desember 1947. Kala itu, Jatinegara sendiri masih Bernama Meester Cornelis.