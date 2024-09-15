Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Shin Tae-yong Bahagia, Timnas Indonesia Miliki Penyerang Tajam untuk Hadapi Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |07:51 WIB
Shin Tae-yong Bahagia, Timnas Indonesia Miliki Penyerang Tajam untuk Hadapi Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong bahagia, Timnas Indonesia miliki penyerang tajam untuk hadapi Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain itu adalah Ramadhan Sananta.

Ya, Ramadhan Sananta baru saja tampil ciamik bersama Persis Solo di pentas Liga 1 2024-2025. Dia baru saja mencetak gol yang membawa Persis Solo menang telak atas Madura United di pekan keempat Liga 1 2024-2025.

Ramadhan Sananta

Bermain di Stadion Manahan, Solo, Jumat 13 September 2024 pukul 19.00 WIB, Sananta tak masuk daftar starting XI. Dia baru dimasukkan pada menit ke-46 menggantikan Rendy Sanjaya.

Setelah dimasukkan ke lapangan, Ramadhan Sananta langsung bisa memberi kontribusi besar ke permainan Persis Solo. Dia berhasil mencetak gol pada menit ke-67 usai memanfaatkan umpan ciamik dari Moussa Sidibe.

Golnya membawa Persis Solo makin unggul jauh atas Madura United kala itu menjadi 3-0. Persis Solo sendiri akhirnya menang telak dengan skor 4-0.

Gol ini tentu saja jadi sangat berarti bagi Ramadhan Sananta. Ini jadi gol pertamanya di Liga 1 2024-2025. Dalam tiga laga awal Liga 1 2024-2025, pemain berusia 21 tahun tersebut belum bisa mencetak gol.

Ketajaman Ramadhan Sananta tentunya akan disambut gembira oleh sang pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebab, Sananta bisa jadi modal baik bagi Timnas Indonesia untuk melakoni laga-laga penting ke depan.

Halaman:
1 2
      
