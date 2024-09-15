Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSIS Semarang Miliki Catatan Buruk Tiap Lawan Persib Bandung, Gilbert Agius Tak Peduli

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |06:40 WIB
PSIS Semarang Miliki Catatan Buruk Tiap Lawan Persib Bandung, Gilbert Agius Tak Peduli
Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius. (Foto: Instagram/psisfcofficial)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius menyadari timnya memiliki catatan buruk setiap kali berjumpa Persib Bandung. Namun, ia menegaskan hal itu takkan berpengaruh apa-apa karena ia pun berniat untuk mematahkan rekor buruk tersebut.

Pelatih asal Malta ini mengaku sudah mengetahui Persib Bandung. Menurutnya, tim berjulukan Maung Bandung itu merupakan salah satu tim terbaik di Indonesia.

Jadi, Gilbert sudah meminta kepada anaknya buahnya untuk bermain santai dan tanpa ada tekanan apapun. Sebab ia percaya peluang menang itu masih ada dalam laga yang dighelat di Stadion si Jalak Harupat mendatang.

“Ini akan menjadi laga yang sulit, tapi kami akan bermain nothing to lose, Kami akan memainkan sepak bola yang terbaik dan menjaga nama baik PSIS,” ujar Gilbert Agius di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (15/9/2024).

Gilbert pun membenarkan PSIS Semarang mengalami rekor buruk saat menghadapi Persib Bandung. Tercatat dalam lima pertemuan terakhir, Laskar Mahesa Jenar tak pernah bisa memenangkan pertandingan.

PSIS Semarang

“Itu artinya Persib Bandung adalah tim yang sangat bagus. Karena dalam lima pertemuan terakhir mereka selalu bisa lebih baik dari PSIS. Tapi besok kami akan berusaha meraih kemenangan dan menghentikan catatan itu. Ini akan sulit tapi kami akan mencoba yang terbaik,” tegasnya.

