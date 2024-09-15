Persib Bandung vs PSIS Semarang: Syahrul Trisna Tak Takut Hadapi Maung Bandung

BANDUNG – Penjaga gawang PSIS Semarang, Syahrul Trisna sudah siap menyambut Persib Bandung di matchday kelima Liga 1 2024-2025, pada Minggu (15/9/2024) pukul 19.00 WIB nanti. Ia pun menegaskan PSIS tidak takut melawan Persib, sekali pun nantinya laga tersebut akan dimainkan di Stadion si Jalak Harupat, kandang dari Maung Bandung.

Ya, Syahrul Trisna justru tak tegang jelang melawan Persib. Sebab ia merasa tidak ada klub superior di Liga 1 Indonesia, sehingga tim mana pun bisa ditaklukkan PSIS.

Termasuk tim sebesar Persib. Malahan bagi Syahrul, ini akan menjadi tantangan yang luar biasa bagi PSIS karena akan melawan tim bagus dengan dukungan materi pemain yang berkualitas.

“Pertandingan besok akan menjadi pertandingan yang sulit,” ujar Syahrul Trisna di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (15/9/2024).

Ya, kiper berusia 28 tahun ini memiliki keyakinan tinggi PSIS Semarang bisa mengatasi Persib Bandung. Sebab baginya tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan.