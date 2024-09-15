Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs PSIS Semarang: Syahrul Trisna Tak Takut Hadapi Maung Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |03:33 WIB
Persib Bandung vs PSIS Semarang: Syahrul Trisna Tak Takut Hadapi Maung Bandung
Kiper PSIS Semarang, Syahrul Trisna. (Foto: Instagram/syahrulfadil26)
A
A
A

BANDUNG – Penjaga gawang PSIS Semarang, Syahrul Trisna sudah siap menyambut Persib Bandung di matchday kelima Liga 1 2024-2025, pada Minggu (15/9/2024) pukul 19.00 WIB nanti. Ia pun menegaskan PSIS tidak takut melawan Persib, sekali pun nantinya laga tersebut akan dimainkan di Stadion si Jalak Harupat, kandang dari Maung Bandung.

Ya, Syahrul Trisna justru tak tegang jelang melawan Persib. Sebab ia merasa tidak ada klub superior di Liga 1 Indonesia, sehingga tim mana pun bisa ditaklukkan PSIS.

Termasuk tim sebesar Persib. Malahan bagi Syahrul, ini akan menjadi tantangan yang luar biasa bagi PSIS karena akan melawan tim bagus dengan dukungan materi pemain yang berkualitas.

Baca Juga:
baca_juga

“Pertandingan besok akan menjadi pertandingan yang sulit,” ujar Syahrul Trisna di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (15/9/2024).

Syahrul Trisna

Ya, kiper berusia 28 tahun ini memiliki keyakinan tinggi PSIS Semarang bisa mengatasi Persib Bandung. Sebab baginya tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659451/tampil-perdana-garuda-muda-tekuk-myanmar-42-di-bangkok-qlq.webp
Tampil Perdana, Garuda Muda Tekuk Myanmar 4-2 di Bangkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/49/3144948/stefano_cugurra_berpisah_dengan_bali_united-2R6I_large.jpg
Resmi Latih Barito Putera, Stefano Cugurra Kirim Doa untuk Bali United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement