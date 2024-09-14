Liga 1 2024-2025: Persib Bandung Tak Lihat Badai Cedera PSIS Semarang sebagai Keuntungan

PERSIB Bandung tak merasa diuntungkan meski PSIS Semarang dihantam badai cedera. Kedua tim saling berhadapan di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (15/9/2024).

Sebelumnya dialami Evandro Brandao, kini PSIS Semarang dikabarkan tidak bisa memainkan dua pemainnya. Masing-masing adalah Fernandinho dan Septian David Maulana.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan setiap tim paling tidak memiliki 25 pemain dalam menghadapi Liga 1 2024/2025 ini. Sehingga ketika kehilangan pemain, ada pemain lain yang bisa menggantikannya.

“Mungkin kehilangan satu pemain bisa menjadi masalah, tetapi di sana ada banyak pemain bagus dan saya tidak melihat ini menjadi suatu keuntungan,” ujar Bojan Hodak di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (14/9/2024).

Karena itu, pelatih asal Kroasia ini akan tetap menganggap laga melawan PSIS Semarang merupakan pertandingan berat. Sebab tim berjulukan Laskar Mahesa Jenar ini selalu bermain dengan bagus.

“Mereka banyak bekerja dengan pemain muda yang tampil bagus. Mereka juga memiliki pelatih yang bagus, ini tentunya akan menjadi laga yang berat bagi kami,” tuturnya.