HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Bournemouth vs Chelsea di Liga Italia 2024-2025: Gol Telat Christopher Nkunku Bantu The Blues Menang 1-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |04:44 WIB
Hasil Bournemouth vs Chelsea di Liga Italia 2024-2025: Gol Telat Christopher Nkunku Bantu <i>The Blues</i> Menang 1-0
Chelsea menang 1-0 atas Bournemouth. (Foto: Instagram/chelseafc)
A
A
A

BOURNEMOUTH Chelsea susah payah merebut kemenangan di kandang Bournemouth, dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2024-2025, pada Minggu (15/9/2024) dini hari WIB. Bermain di Stadion Vitality, tim berjuluk The Blues itu tepatnya menang dengan skor 1-0.

Satu gol itu pun tercipta di akhirnya. Adalah Christopher Nkunku yang mencetak gol dan menyelamatkan Chelsea dari hasil imbang.

Kini berkat kemenangan di markas Bournemouth tersebut, Chelsea bertengger di peringkat ketujuh dengan 7 poin. Sedangkan Bournemouth di posisi 11 dengan 5 angka.

Jalannya Pertandingan

Bournemouth vs Chelsea

Chelsea hanya unggul dalam hal penguasaan bola, yakni mencapai 60 persen lebih. Namun, jika membicarakan soal peluang gol, maka tim tuan rumah jauh lebih banyak.

Bournemouth tercatat punya 19 tembakan dengan 7 di antaranya tepat sasaran. Kendati demikian nyatanya mereka gagal mencetak gol.

Halaman:
1 2
      
