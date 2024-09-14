5 Pemain Keturunan yang Disebut Media Belanda Segera Bela Timnas Indonesia, Nomor 1 Pascal Struijk!

5 pemain keturunan yang disebut media Belanda segera bela Timnas Indonesia menarik diulas. Siapa saja mereka?

Publik pencinta sepakbola Tanah Air dibuat heboh dengan podcast terbaru yang dirilis oleh media Belanda, Voetbal Primeur. Dalam podcast ini, media tersebut berbincang bersama salah satu pemain keturunan yang santer dikaitkan dengan skuad Garuda, yakni Muro Zijlstra.

Menariknya, dalam podcast tersebut, terkuak juga beberapa pemain yang kabarnya akan segera membela Timnas Indonesia. Namun, hal tersebut belum bisa dipastikan sebelum memang ada konfirmasi langsung dari PSSI.

Berikut adalah 5 pemain keturunan yang segera bela Timnas Indonesia menurut media Belanda, Voetbal Primeur:

5. Mauro Zijlstra





Nama pemain keturunan pertama yang disebut siap membela Timnas Indonesia adalah Mauro Zijlstra. Bahkan, sang pemain sendiri yang mengakui bahwa dirinya persyaratannya tengah diperiksa. Jika lolos, ia akan segera terbang ke Jakarta untuk mulai menjalani proses naturalisasi menjadi WNI.

“Ya, saya sedang menjalani proses (naturalisasi), itu istilah yang mereka gunakan,” kata Mauro Zijlstra dikutip dari youtube Voetbal Primeur.

4. Jairo Riedewald





Setelah pengakuan Mauro Zijlstra, host podcast Voetbal Primeur menyebut ada beberapa pemain keturunan lain yang akan segera membela Timnas Indonesia. Gelandang klub Royal Antwerp, Jairo Riedewald, menjadi salah satu pemain yang disebut. Bahkan, kabarnya sang pemain sudah dalam proses penyiapan berkas.

"Ini cukup istimewa karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain kamu, Mauro. Saya tahu bahwa Jairo Riedewald adalah salah satunya, yang sedang dalam proses," kata host Voetbal Primeur.