SEPAKBOLA DUNIA

Segini Harga Pasaran Pascal Struijk, Pemain Keturunan yang Diizinkan Bermain untuk Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |14:10 WIB
Segini Harga Pasaran Pascal Struijk, Pemain Keturunan yang Diizinkan Bermain untuk Timnas Indonesia
Pascal Struijk dikaitkan dengan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@leedsunited)
A
A
A

SEGINI harga pasaran Pascal Struijk, pemain keturunan yang diizinkan bermain untuk Timnas Indonesia. Publik pencinta sepakbola Tanah Air belum lama ini dikejutkan dengan banyaknya informasi seputar pemain keturunan yang dibocorkan oleh media asal Belanda, Voetbal Primeur.

Khususnya saat media tersebut merilis video podcast bersama pemain diaspora Indonesia, Mauro Zijlstra. Dalam obrolan tersebut, Mauro Zijlstra mengungkapkan bahwa dirinya tengah mengurus berkas untuk bisa menjalani proses naturalisasi. Jika lolos, pemain berusia 19 tahun itu akan segera bergabung bersama Timnas Indonesia.

Pascal Srtruijk

Namun, di sela obrolan tersebut, host podcast Voetbal Primeur menyebut nama Jairo Riedewald yang kabarnya tengah mengurus naturalisasi. Selain itu, ia juga menyebut nama yang sudah jarang terdengar oleh publik Indonesia, Pascal Struijk.

Host podcast Voetbal Primeur bahkan menyebut, pemain Leeds United itu diizinkan untuk bisa membela Timnas Indonesia.

“Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan: Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa,” kata host Voetbal Primeur.

Namun perlu dicatat, maksud diizinkan di sini bukan berarti Pascal Struijk telah bersedia untuk membela Timnas Indonesia. Kemungkinan besar, maksud sang host menyebut Struijk diizinkan adalah sang pemain eligible untuk pindah kewarganegaraan. Sebab, ia memiliki darah Indonesia langsung dari kakek dan neneknya.



      
