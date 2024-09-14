Persib Bandung vs PSIS Semarang: Nick Kuipers Klaim Pangeran Biru dalam Motivasi Tinggi

BEK asing Persib Bandung, Nick Kuipers mengatakan timnya dalam motivasi tinggi untuk menghadapi PSIS Semarang. Kedua tim saling berhadapan di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (15/9/2024).

Nick Kuipers mengakui laga PSIS Semarang tidak akan mudah. Bahkan ia menganggap laga kelima Liga 1 2024-2025 itu berat.

Baca Juga:

“Tentu saja besok akan menjadi laga yang berat, setelah terakhir kami bermain, setelah melakukan perjalanan, tidak banyak waktu jeda yang dimiliki,” kata Nick Kuipers di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (14/9/2024).

Meski demikian, bek bernomor punggung 2 ini merasa Persib Bandubg dalam kondisi yang cukup bagus menghadapi laga nanti. Diharapkan kemenangan bisa didapatkan.

“Sekarang kami bermain imbang tiga kali dan seharusnya kami mendapat hasil lebih baik,”

“Tapi kami juga sudah memainkan sepak bola yang bagus, kami punya ide permainan dan kami mengikuti ide yang diberikan oleh pelatih. Pada akhirnya, kami tidak bisa mencetak gol dan karena itu kami tidak menang,” tuturnya.