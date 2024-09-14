Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs PSIS Semarang: Nick Kuipers Klaim Pangeran Biru dalam Motivasi Tinggi

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |22:00 WIB
Persib Bandung vs PSIS Semarang: Nick Kuipers Klaim Pangeran Biru dalam Motivasi Tinggi
Bek asing Persib Bandung, Nick Kuipers (Foto: Instagram/Nick Kuipers)
A
A
A

BEK asing Persib Bandung, Nick Kuipers mengatakan timnya dalam motivasi tinggi untuk menghadapi PSIS Semarang. Kedua tim saling berhadapan di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (15/9/2024).

Nick Kuipers mengakui laga PSIS Semarang tidak akan mudah. Bahkan ia menganggap laga kelima Liga 1 2024-2025 itu berat.

Baca Juga:
baca_juga

“Tentu saja besok akan menjadi laga yang berat, setelah terakhir kami bermain, setelah melakukan perjalanan, tidak banyak waktu jeda yang dimiliki,” kata Nick Kuipers di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (14/9/2024).

Meski demikian, bek bernomor punggung 2 ini merasa Persib Bandubg dalam kondisi yang cukup bagus menghadapi laga nanti. Diharapkan kemenangan bisa didapatkan.

“Sekarang kami bermain imbang tiga kali dan seharusnya kami mendapat hasil lebih baik,”

“Tapi kami juga sudah memainkan sepak bola yang bagus, kami punya ide permainan dan kami mengikuti ide yang diberikan oleh pelatih. Pada akhirnya, kami tidak bisa mencetak gol dan karena itu kami tidak menang,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659043/ranking-fifa-timnas-indonesia-tertinggal-dari-malaysia-tutup-2025-di-posisi-122-cpb.webp
Ranking FIFA Timnas Indonesia Tertinggal dari Malaysia, Tutup 2025 di Posisi 122
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/49/3144948/stefano_cugurra_berpisah_dengan_bali_united-2R6I_large.jpg
Resmi Latih Barito Putera, Stefano Cugurra Kirim Doa untuk Bali United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement