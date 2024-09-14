Hasil Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025: Gol Tunggal Bruno Moreira Menangkan Bajul Ijo 1-0

PERSEBAYA Surabaya meraih hasil positif di pekan keempat Liga 1 2024-2025. Menghadapi Persita Tangerang, Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya menang tipis dengan skor akhir 1-0.

Kedua tim saling berhadapan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (14/9/2024) malam WIB. Satu-satunya gol di laga kali ini dicetak Bruno Moreira di menit ke-11.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain sangat agresif sejak menit awal dengan saling jual beli serangan. Namun, Persita Tangerang harus kecolongan di menit 11 lewat tendangan terukur Bruno Moreira yang sekaligus membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0.

Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- mencoba untuk merespon gol cepat dari Persebaya Surabaya. Hanya saja, mereka masih kesulitan untuk menembus solidnya pertahanan Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya.

Gempuran demi gempuran terus dilancarkan anak-anak Persita Tangerang. Tim polesan Fabio Lefundes itu benar-benar mendominasi jalannya laga. Namun sampai memasuki menit ke-35, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Persita Tangerang nyaris mencetak gol penyama kedudukan di menit 44 lewat tendangan jarak jauh Bruno Da Cruz yang masih melenceng tipis. Upaya-upaya mereka belum berbuah manis. Alhasil, Persebaya Surabaya unggul 1-0 di babak pertama.