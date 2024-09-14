Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Arema FC Gagal Menang di 4 Laga Awal Liga 1 2024-2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |03:17 WIB
Penyebab Arema FC Gagal Menang di 4 Laga Awal Liga 1 2024-2025
Para pemain Arema FC kala berlaga. (Foto: Arema FC)
A
A
A

PENYEBAB Arema FC gagal menang di 4 laga awal Liga 1 2024-2025 terungkap. Pelatih Arema FC, Joel Cornelli, mengakui timnya masih belum bisa bermain konsisten.

Ya, Arema FC belum meraih kemenangan sama sekali di empat laga awal Liga 1 musim 2024-2025. Di empat laga tersebut, tim kebanggaan masyarakat Malang ini meraih hasil tiga kali imbang dan sekali kalah.

Arema FC

Hasil ini tentu saja dinilai kurang maksimal. Apalagi, Arema FC datang berstatus juara Piala Presiden 2024 yang menjadi turnamen pramusim.

"Kita butuh menikmati kesempatan setiap pertandingan dan tetap konsisten di setiap pertandingan, untuk tiap pemain tapi saya puas, cuma memang ada kendala untuk mencetak gol dan konsistensi yang harus kita tunjukkan," kata Joel Cornelli usai menjalani latihan bersama Arema FC, Kamis 12 September 2024.

Joel Cornelli menambahkan, secara sistem dan permainan di tiap laga, dirinya sejatinya sudah merasa puas. Tapi, ada beberapa hal yang disoroti salah satunya kurang bermain efektif dan efisien, ketika melakukan serangan.

Hal ini ditandai dengan koefisien penyelesaian akhir dan peluang diciptakan yang masih rendah. Secara statistik, dari 35 peluang yang diciptakan, hanya 15 peluang yang on target atau mengarah tepat ke sasaran yang dilakukan para pemain Arema FC.

Halaman:
1 2
      
