Jelang Persib Bandung vs PSIS Semarang, Gilbert Agius Tak Merasa Diuntungkan Unggul Recovery

BANDUNG – Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, beberkan persiapan timnya jelang menghadapi Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. Meski unggul recovery, Gilbert Agius tak merasa Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- diuntungkan.

Ya, PSIS Semarang unggul recovery ketimbang Persib Bandung lantaran tak perlu melakukan perjalanan dalam menjalani laga away ini. Sebab, Septian David Maulana CS ini baru menjalani laga melawan Dewa United di Stadion si Jalak Harupat.

Sementara Persib Bandung, mereka harus melakukan perjalanan panjang. Pasalnya, di laga terakhirnya melawan PSM Makassar, mereka berlaga di Stadion Batakan, Balikpapan.

“Tapi bermain melawan Persib Bandung tidak pernah merasa diuntungkan karena mereka tim yang bagus, salah satu tim terbaik di Indonesia,” kata Gilbert Agius, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Pelatih asal Malta ini pun membandingkan Persib Bandung dengan Dewa United yang baru dihadapinya. Menurutnya, Tangsel Warrior memiliki pemain yang sangat bagus hingga akhirnya tim kalah dengan skor 1-2.

“Tapi, Persib Bandung merupakan tim yang terbaik, mereka juara musim lalu,” tutur Gilbert.