HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Biodata dan Agama Mitchell Duke, Striker Timnas Australia yang Berani Sindir Tradisi Timnas Indonesia Nyanyi Tanah Airku

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |13:03 WIB
Biodata dan Agama Mitchell Duke, Striker Timnas Australia yang Berani Sindir Tradisi Timnas Indonesia Nyanyi Tanah Airku
Mitchell Duke kala membela Timnas Australia. (Foto: Instagram/@mitchellduke)
A
A
A

BIODATA dan agama Mitchell Duke menarik diulas. Sebab, striker Timnas Australia yang berani sindir tradisi Timnas Indonesia nyanyi Tanah Airku ini tengah jadi sorotan pencinta sepakbola Indonesia.

Sindiran itu diutarakan Mitchell Duke tepatnya setelah laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia vs Timnas Australia. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 10 September 2024 malam WIB itu, skuad Garuda dan Socceroos bermain imbang tanpa gol.

Mitchell Duke

Selepas laga, seluruh penggawa Timnas Indonesia berdiri melingkar di tengah lapangan. Bersama para suporter, mereka kemudian menyanyikan lagu Tanah Airku untuk berselebrasi merayakan hasil imbang atas Australia.

Hal ini kemudian disorot oleh penyerang Australia, Mitchell Duke. Penyerang berusia 33 tahun itu menyindir selebrasi Timnas Indonesia pada laga kontra Austria di Kualifikasi Piala Dunia 2026 itu dengan menyebutnya sebagai hal yang berlebihan.

“Mereka bernyanyi sekarang, mereka jadi gila. Itu maksud saya, mereka merayakan hasil imbang seolah-seolah itu adalah sebuah kemenangan. Kami harus bersiap-siap untuk mengalahkan tim seperti itu dan itu tergantung kami. Kami harus benar-benar bekerja keras,” kata Mitchell Duke melihat selebrasi Indonesia.

Akibat pernyataannya itu, Mitchell Duke lantas menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia yang tidak terima dengan pernyataannya. Tak lama berselang, dirinya lantas membuat klarifikasi dan meminta maaf melalui media sosial pribadinya.

“Saya hanya ingin meminta maaf tentang komentar saya setelah pertandingan! Saya tak bermaksud tidak menghormati masyarakat Indonesia. Saya merasa frustrasi dengan hasil pertandingan dan saya juga tidak mengerti itu momen yang Anda lakukan setelah pertandingan apakah hasilnya menang, kalah, ataupun seri,” tulis Duke.

Mitchell Thomas Duke sendiri merupakan pemain kelahiran 18 Januari 1991. Di dunia sepakbola, ia termasuk pemain senior yang telah memiliki segudang pengalaman.

