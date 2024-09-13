Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Sempat Minta Australia Lihat YouTube Astro Arena Pantau Tutorial Kalahkan Timnas Indonesia di SUGBK

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |10:48 WIB
Masyarakat Malaysia Sempat Minta Australia Lihat YouTube Astro Arena Pantau Tutorial Kalahkan Timnas Indonesia di SUGBK
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia sempat minta Australia lihat YouTube Astro Arena untuk pantau tutorial kalahkan Timnas Indonesia di SUGBK. Hal ini disampaikan karena Timnas Australia baru saja menghadapi Timnas Indonesia di matchday kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dalam laga tersebut, Australia harus menelan pil pahit. Mereka gagal menang atas Timnas Indonesia saat berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 10 September 2024 malam WIB.

Masyarakat Malaysia

Australia yang mendapat perlawanan sengit dari Timnas Indonesia harus menyudahi laga dengan skor imbang 0-0. Hasil ini tentunya membuat Socceroos -julukan Timnas Australia- kecewa karena belum pernah menang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sejauh ini.

Sebelum menghadapi Timnas Indonesia, Australia di luar dugaan mendapat kekalahan dari Timnas Bahrain. Laga perdana Grup C itu berakhir dengan skor 0-1.

Kini, Timnas Australia pun masih tercecer di posisi kelima pada klasemen sementara Grup C. Mereka total baru mengemas 1 poin. Australia ada tepat di bawah Timnas Indonesia yang sudah mengemas 2 poin.

Sebelum laga itu digelar, masyarakat Malaysia bersombong. Mereka menyarankan Australia untuk belajar dari Timnas Malaysia cara mengalahkan Timnas Indonesia di SUGBK. Australia pun bisa belajar dengan mudah, dengan melihat YouTube Astro Arena.

Dalam unggahan akun X @OnefootballM, mereka menampilkan video berisi pertemuan Timnas Indonesia dengan Malaysia pada 5 tahun lalu. Kala itu, skuad Garuda kalah tipis 2-3.

“Australia harus belajar dari Malaysia cara mengalahkan skuad King Indonesia di GBK,” tulis akun X @OnefootballM.

“Tutorialnya ada di YouTube Astro Arena. Dapat meneliti. Jepang juga bisa melihat tutorial ini untuk lawan di GBK nanti,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
