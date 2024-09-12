Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Keturunan Semarang, Nomor 1 Kapten Jay Idzes!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |12:00 WIB
4 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Keturunan Semarang, Nomor 1 Kapten Jay Idzes!
Berikut empat pemain naturalisasi Timnas Indonesia keturunan Semarang (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

SEJUMLAH pemain naturalisasi Timnas Indonesia rupanya keturunan Semarang. Saat ini, pemain-pemain tersebut telah sukses memberikan kontribusi yang positif untuk perkembangan Timnas Indonesia.

Terbaru, pemain-pemain naturalisasi keturunan Semarang ini sukses membawa Timnas Indonesia tampil apik di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka sukses membawa skuad garuda duduk sementara di peringkat keempat Grup C.

Hal ini terjadi setelah Jay Idzes dan kolega meraih dua hasil imbang atas dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia. Menghadapi pasukan Roberto Mancini, Timnas Indonesia berhasil bermain imbang 1-1. Sedangkan saat menghadapi Socceross, skuad garuda bermain imbang 0-0.

Berikut adalah 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang merupakan keturunan Semarang.

4. Shayne Pattynama


Pemain naturalisasi Indonesia pertama yang memiliki keturunan Semarang adalah Shayne Pattynama. Bek kiri yang kini bermain untuk KAS Eupen di Liga Belgia itu merupakan pemain kelahiran Lelystad, Belanda pada 11 Agustus 1998.

Darah Indonesia Shayne Pattynama mengalir dari sang ayah yang merupakan warga beretnis Maluku. Akan tetapi, sang ayah lahir di Semarang sehingga secara tidak langsung Shayne juga memiliki keturunan Semarang.

Halaman:
1 2
      
