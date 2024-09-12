Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama PSBS Biak vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Ditahan 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |20:05 WIB
Hasil Babak Pertama PSBS Biak vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Ditahan 1-1
Persija Jakarta ditahan PSBS Biak 1-1 di babak pertama. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

BALI Persija Jakarta harus puas menutup babak pertama kontra PSBS Biak dengan skor kembar 1-1 di matchday keempat Liga 1 2024-2025, pada Kamis (12/9/2024) malam WIB. Berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Macan Kemayoran –julukan Persija– menjadi tim yang tertinggal lebih dahulu.

Ya, PSBS Bia menjadi tim pertama yang unggul berkat gol Julian Velazquez di menit 33. Beruntung Hanif Sjahbandi mencetak gol di menit 45+2, sehingga Persija menutup babak pertama dengan skor 1-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSBS Biak memulai pertandingan dengan menekan pertahanan Persija Jakarta di babak pertama. Tim berjuluk Badai Pasifik itu langsung menciptakan sejumlah peluang, namun sayang belum berbuah gol.

Sementara, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- masih mencari ritme permainan terbaiknya. Mereka bermain dengan tempo lambat untuk mencari momentum keluar dari tekanan PSBS Biak.

PSBS Biak vs Persija Jakarta. ig/psbsofficial

Memasuki pertengahan pertandingan, PSBS Biak terus menekan pertahanan Persija Jakarta. Hasilnya manis, Julian Velazquez (32’) berhasil mencetak gol lewat tandukkan kerasnya usai memanfaatkan tendangan penjuru yang dikirim Todd Ferre.

Kebobolan, Macan Kemayoran langsung merespons dengan permainan agresif hingga memasuki akhir babak kedua. Hasilnya positif, Persija Jakarta akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan mendatar Hanif Sjahbandi (45+2’).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657971/sejarah-timans-futsal-indonesia-raih-emas-sekaligus-putus-dominasi-thailand-ccq.webp
Sejarah! Timans Futsal Indonesia Raih Emas Sekaligus Putus Dominasi Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/jersey_syauqi_saud_saat_raih_medali_emas_sea_games.jpg
Jersey Emas Timnas Futsal Indonesia Milik Syauqi Saudi Dilelang untuk Korban Bencana Sumatra
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement