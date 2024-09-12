Hasil Babak Pertama PSBS Biak vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Ditahan 1-1

BALI – Persija Jakarta harus puas menutup babak pertama kontra PSBS Biak dengan skor kembar 1-1 di matchday keempat Liga 1 2024-2025, pada Kamis (12/9/2024) malam WIB. Berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Macan Kemayoran –julukan Persija– menjadi tim yang tertinggal lebih dahulu.

Ya, PSBS Bia menjadi tim pertama yang unggul berkat gol Julian Velazquez di menit 33. Beruntung Hanif Sjahbandi mencetak gol di menit 45+2, sehingga Persija menutup babak pertama dengan skor 1-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSBS Biak memulai pertandingan dengan menekan pertahanan Persija Jakarta di babak pertama. Tim berjuluk Badai Pasifik itu langsung menciptakan sejumlah peluang, namun sayang belum berbuah gol.

Sementara, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- masih mencari ritme permainan terbaiknya. Mereka bermain dengan tempo lambat untuk mencari momentum keluar dari tekanan PSBS Biak.

Memasuki pertengahan pertandingan, PSBS Biak terus menekan pertahanan Persija Jakarta. Hasilnya manis, Julian Velazquez (32’) berhasil mencetak gol lewat tandukkan kerasnya usai memanfaatkan tendangan penjuru yang dikirim Todd Ferre.

Kebobolan, Macan Kemayoran langsung merespons dengan permainan agresif hingga memasuki akhir babak kedua. Hasilnya positif, Persija Jakarta akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan mendatar Hanif Sjahbandi (45+2’).