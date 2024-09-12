Jelang Malut United vs Semen Padang, Imran Nahumarury Tegaskan Laskar Kie Raha Sudah Siap Menang

BANTUL – Pelatih Malut United, Imran Nahumarury menegaskan pasukannya telah berbenah jelang melawan Semen Padang di matchday keempat Liga 1 2024-2025, pada Jumat 13 September 2024 sore WIB. Imran merasa Malut United sudah memperbaiki semua aspek untuk menumbangkan Semen Padang.

“Persiapan selama FIFA Matchday berjalan baik. Tidak hanya finishing, kami memperbaiki semua aspek untuk melawan Semen Padang,” ujar Imran, seperti rilis yang dikutip pada Kamis (12/9/2024).

Laga Malut United vs Semen Padang dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agun, Bantul, Yogyakarta pada Jumat 13 September 2024 pukul 15.30 WIB. Meski berstatus tim tuan rumah, Laskar Kie Raha masih harus bertanding di luar Maluku Utara sambil menunggu proses renovasi Stadion Gelora Kie Raha Ternate rampung.

Bermain jauh dari Maluku Utara tak mengurangi motivasi skuad asuhan coach Imran Nahumarury. Malut United tetap merasakan gelora dukungan para suporter dari kejauhan jelag duel sesame klub promosi tersebut.

“Kami akan fokus untuk pertandingan di Bantul sebelum bisa bermain di Ternate. Dukungan dan doa masyarakat Maluku Utara sangat berarti bagi tim,” sambung Coach Imran.

Tim pelatih dan seluruh pemain pun menatap laga kontra Semen Padang dengan ambisi yang kuat. Manahati Lestusen dkk. ingin menghadirkan sukacita kepada masyarakat Maluku Utara dan Maluku yang melihat sepak bola sebagai sumber kebahagiaan.

Malut United terus melakukan persiapan maksimal selama jeda FIFA Matchday untuk mewujudkan ambisi tersebut. Serangkaian evaluasi, latihan, hingga uji coba melawan Kedah FC di Malaysia sudah dilakukan guna menyempurnakan strategi permainan dan chemistry antarpemain.