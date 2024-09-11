Hasil Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Tuan Rumah Ditahan Sulawesi Tengah 0-0

BANDA ACEH – Tim Sepakbola Putra Sumatra Utara ditahan Tim Sepakbola Putra Sulawesi Tengah 0-0 pada lanjutan cabor Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024. Pertandingan itu digelar di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh pada Rabu (11/9/2024) malam WIB.

Jalannya Pertandingan





Kedua tim memulai pertandingan dengan intensitas serangan yang lambat. Meski begitu, jual beli serangan langsung terjadi sejak awal pertandingan di babak pertama. Terpantau, serangan tim sepak bola Sumatera Utara lebih efektif.

Tim besutan Ridwan Saragih itu memainkan pola serangan dari sisi sayap untuk menggedor pertahanan tim sepak bola Sulawesi Tengah. Namun begitu, hingga memasuki pertengahan pertandingan, hasilnya masih nihil.

Sementara, tim sepak bola Sulawesi Tengah mengandalkan umpan langsung atau direct untuk memecah pertahanan Sumatera Utara. Upaya tersebut juga mampu diantisipasi dengan baik oleh tim sepak bola Sumatera Utara.

Jual beli serangan terus terjadi hingga memasuki pengujung pertandingan di babak pertama. Akan tetapi, tidak ada gol yang tercipta hingga pertandingan babak pertama dinyatakan selesai.