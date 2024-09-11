Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Kagum Cristian Gonzales Usai Timnas Indonesia Imbangi Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Bangga dengan Kemajuan Garuda!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |21:06 WIB
Reaksi Kagum Cristian Gonzales Usai Timnas Indonesia Imbangi Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Bangga dengan Kemajuan Garuda!
Cristian Gonzales saksikan laga Timnas Indonesia vs Australia di SUGBK. (Foto: Instagram/@ibachdim)
A
A
A

REAKSI kagum Cristian Gonzales usai Timnas Indonesia imbangi Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia curi perhatian. Dia mengaku bangga dengan kemajuan yang ditunjukkan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Ya, Timnas Indonesia bermain imbang melawan Australia 0-0 di laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 10 September 2024.

Cristian Gonzales

Hasil itu membuat Timnas Indonesia belum terkalahkan di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada laga sebelumnya, Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi (1-1) di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Jumat 6 September 2024.

Gonzales menyaksikan secara langsung ketika Timnas Indonesia berhasil memaksa Australia gagal mencetak gol. El Loco Gonzales tidak sendirian, dia menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Australia bersama para legenda lainnya seperti Irfan Bachdim dan Zainal Arief.

