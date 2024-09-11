Timnas Indonesia Jamu Australia Dilanjutkan Laga Seru China vs Arab di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Malam Ini Mulai Pukul 22.00 WIB, Hanya di iNews

Saksikan laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan pertandingan lainnya di iNews pada malam ini. (Foto: iNews)

TIMNAS Indonesia jamu Timnas Australia dilanjutkan laga seru Timnas China vs Timnas Arab di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan disiarkan malam ini. Laga-laga seru itu akan disiarkan di iNews pada Rabu (11/9/2024) mulai pukul 22.00 WIB.

Bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Timnas Indonesia berhadapan dengan Australia di matchday 2 Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia dikomandoi oleh pelatih Shin Tae-yong, sementara Australia yang dibesut pelatih Graham Arnold.

Laga ini memberi kesempatan bagi penggemar sepakbola Indonesia untuk menyaksikan perjuangan Tim Merah Putih melawan salah satu kekuatan besar di Asia, Australia. Bentrok antara Timnas Indonesia dan Australia menyedot banyak perhatian.

Pasalnya, pertandingan ini sekaligus menandai pertemuan ke-20 antara Timnas Indonesia dan Australia sepanjang sejarah sepakbola kedua negara. Jika dilihat dari rekor pertemuan sebelumnya, Australia jelas lebih unggul dan mendominasi.

Dari 19 kali pertemuan sebelumnya, Australia mencatatkan kemenangan yang sangat dominan atas Timnas Indonesia. Namun, dalam sejarah pertemuan tersebut, ada satu kemenangan yang sangat berarti bagi Timnas Indonesia.

Kemenangan satu-satunya yang pernah diraih oleh Timnas Indonesia atas Australia terjadi pada 30 Agustus 1981. Kala itu, kedua tim bertemu di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, dalam pertandingan Kualifikasi Piala Dunia.