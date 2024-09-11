Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Jamu Australia Dilanjutkan Laga Seru China vs Arab di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Malam Ini Mulai Pukul 22.00 WIB, Hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |16:41 WIB
Timnas Indonesia Jamu Australia Dilanjutkan Laga Seru China vs Arab di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Malam Ini Mulai Pukul 22.00 WIB, Hanya di iNews
Saksikan laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan pertandingan lainnya di iNews pada malam ini. (Foto: iNews)
A
A
A

TIMNAS Indonesia jamu Timnas Australia dilanjutkan laga seru Timnas China vs Timnas Arab di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan disiarkan malam ini. Laga-laga seru itu akan disiarkan di iNews pada Rabu (11/9/2024) mulai pukul 22.00 WIB.

Bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Timnas Indonesia berhadapan dengan Australia di matchday 2 Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia dikomandoi oleh pelatih Shin Tae-yong, sementara Australia yang dibesut pelatih Graham Arnold.

Timnas Indonesia vs Timnas Australia

Laga ini memberi kesempatan bagi penggemar sepakbola Indonesia untuk menyaksikan perjuangan Tim Merah Putih melawan salah satu kekuatan besar di Asia, Australia. Bentrok antara Timnas Indonesia dan Australia menyedot banyak perhatian.

Pasalnya, pertandingan ini sekaligus menandai pertemuan ke-20 antara Timnas Indonesia dan Australia sepanjang sejarah sepakbola kedua negara. Jika dilihat dari rekor pertemuan sebelumnya, Australia jelas lebih unggul dan mendominasi.

Dari 19 kali pertemuan sebelumnya, Australia mencatatkan kemenangan yang sangat dominan atas Timnas Indonesia. Namun, dalam sejarah pertemuan tersebut, ada satu kemenangan yang sangat berarti bagi Timnas Indonesia.

Kemenangan satu-satunya yang pernah diraih oleh Timnas Indonesia atas Australia terjadi pada 30 Agustus 1981. Kala itu, kedua tim bertemu di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, dalam pertandingan Kualifikasi Piala Dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190968/asnawi_mangkualam_gagal_gabung_persib_bandung_pada_musim_panas_2025_portfcofficial-PFhn_large.jpg
Penyebab Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Gagal Gabung Persib Bandung pada Musim Panas 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1657907/voli-mph.webp
SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Indonesia Raih Perak usai Takluk dari Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/hoki_es_indonesia_mencetak_sejarah_dengan_meraih_e.jpg
Kisah Perjuangan Emas Hoki Es Indonesia di SEA Games 2025, Sejarah Tercipta!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement