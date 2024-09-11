Berkas Ditandatangani Presiden, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Main di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain dan China?

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, berupaya mengejar agar Mees Hilgers dan Eliano Reijnders dapat ambil bagian saat Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain dan China di matchday ketiga dan keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024.

Erick Thohir mengatakan, berkas naturalisasi pemain berdarah Belanda-Indonesia itu sudah ditandatangani Menpora Dito Ariotedjo. Rencananya pada hari ini, Rabu (11/9/2024) giliran Presiden Joko Widodo yang menandatangani berkas naturalisasi keduanya.

(Erick Thohir (tengah) kebut proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. (Foto: Riana Rizkia/MPI)

"Jadi kita coba perbaiki setiap bulannya. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR sudah, pak Menpora sudah tanda tangan, Mensesneg sudah tanda tangan, pak Presiden besok (hari ini) tanda tangan," kata Erick Thohir kepada awak media termasuk tim MNC Portal Indonesia kelar laga Timnas Indonesia vs Australia, Selasa 10 September 2024 malam WIB.

"Nanti tinggal proses di DPR. Harapannya 10 dan 15 Oktober 2024 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di markas Bahrain dan di China," lanjut mantan presiden Inter Milan ini.

Kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tentunya meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Mees Hilgers akan mengisi satu dari tiga posisi bek tengah yang biasa diandalkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Sementara untuk Eliano Reijnders, dapat diberdayakan sebagai winger kanan. Meski biasa dimainkan sebagai fullback kanan bersama PEC Zwolle musim ini, adik dari Tijjani Reijnders ini fasih diperankan di posisi gelandang serang maupun winger.