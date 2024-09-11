Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini, Rabu 11 September 2024: Melesat Tajam ke Peringkat 129 Dunia!

Timnas Indonesia naik ke peringkat 129 dunia setelah menahan Australia 0-0. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Rabu (11/9/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik setelah menahan Timnas Australia 0-0 di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 10 September 2024 malam WIB.

Efek hasil imbang itu, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 8,57 poin di ranking FIFA. Alhasil, Timnas Indonesia naik tiga peringkat dari posisi 132 ke 129 dunia.

Negara-negara yang digeser Timnas Indonesia adalah Malaysia, Nikaragua dan Malawi. Jika menghitung hasil laga melawan Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB, Timnas Indonesia total meraup tambahan 15,45 poin di ranking FIFA September 2024.

Secara keseluruhan di FIFA Matchday September 2024, Timnas Indonesia naik empat anak tangga, tepatnya dari peringkat 133 ke 129 dunia. Hasil ini masuk kategori positif, mengingat dua lawan Timnas Indonesia di September 2024 merupakan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia.

Bulan depan pada 10 dan 15 Oktober 2024, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain dan China di matchday ketiga dan keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapannya, hasil positif disabet Timnas Indonesia di dua laga tersebut.

Sebab, Bahrain dan China merupakan rival langsung Timnas Indonesia dalam memperebutkan status empat besar di klasemen akhir Grup C. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia finis ketiga atau keempat demi lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.