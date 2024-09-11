Timnas Indonesia Imbangi Australia 0-0, Shin Tae-yong Fokus Kembangkan Taktik Hadapi Bahrain dan China

Shin Tae-yong alihkan fokus ke laga kontra Bahrain dan China setelah Timnas Indonesia imbangi Australia di SUGBK (Foto: PSSI)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan fokus mengembangkan taktik untuk laga melawan Bahrain dan China. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan, waktu persiapan yang mepet akan menjadi tantangan tersendiri.

Timnas Indonesia berhasil meraih dua poin dari dua laga awal Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi (1-1), dan Australia (0-0).

Dengan dua hasil pertandingan itu, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen Grup C. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober, dan China pada 15 Oktober 2024 mendatang.

Shin Tae-yong mengatakan waktu jeda menjelang dua pertandingan mendatang akan dimanfaatkan untuk mengembangkan taktik. Shin juga akan menyesuaikan taktik itu dengan potensi bertambahnya pemain di skuad Timnas Indonesia.

“Mengenai taktik, saya akan berusaha untuk semakin lebih baik andai lapisan pemain semakin membaik atau bertambah,” kata Shin dalam konferensi pers pascalaga melawan Australia, Selasa (10/9/2024).

Shin mengatakan persiapan untuk melawan Bahrain dan China sejatinya sama saja. Namun kembali lagi, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan akan berfokus mengembangkan taktik untuk dua pertandingan itu.