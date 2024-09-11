Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Imbangi Australia 0-0, Shin Tae-yong Fokus Kembangkan Taktik Hadapi Bahrain dan China

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |05:59 WIB
Timnas Indonesia Imbangi Australia 0-0, Shin Tae-yong Fokus Kembangkan Taktik Hadapi Bahrain dan China
Shin Tae-yong alihkan fokus ke laga kontra Bahrain dan China setelah Timnas Indonesia imbangi Australia di SUGBK (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan fokus mengembangkan taktik untuk laga melawan Bahrain dan China. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan, waktu persiapan yang mepet akan menjadi tantangan tersendiri.

Timnas Indonesia berhasil meraih dua poin dari dua laga awal Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi (1-1), dan Australia (0-0).

Dengan dua hasil pertandingan itu, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen Grup C. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober, dan China pada 15 Oktober 2024 mendatang.

Shin Tae-yong mengatakan waktu jeda menjelang dua pertandingan mendatang akan dimanfaatkan untuk mengembangkan taktik. Shin juga akan menyesuaikan taktik itu dengan potensi bertambahnya pemain di skuad Timnas Indonesia.

“Mengenai taktik, saya akan berusaha untuk semakin lebih baik andai lapisan pemain semakin membaik atau bertambah,” kata Shin dalam konferensi pers pascalaga melawan Australia, Selasa (10/9/2024).

Shin mengatakan persiapan untuk melawan Bahrain dan China sejatinya sama saja. Namun kembali lagi, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan akan berfokus mengembangkan taktik untuk dua pertandingan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190853/jordi_amat_tak_masalah_siapa_pun_pelatih_baru_timnas_indonesia-y0rl_large.jpeg
Jordi Amat Tak Masalah Siapa pun Pelatih Baru Timnas Indonesia, yang Penting Didukung Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190911/john_herdman-voIx_large.jpg
Media Honduras Sebut John Herdman Tolak Banyak Tawaran demi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190880/timnas_indonesia-xCVh_large.jpg
Prestasi Timnas Indonesia Menurun Drastis, Greg Nwokolo Sentil PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190850/john_herdman-ONK1_large.jpg
John Herdman Dikabarkan Resmi Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Buka Suara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657791/john-herdman-resmi-jadi-pelatih-timnas-indonesia-zainudin-amali-belum-final-rjv.webp
John Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia? Zainudin Amali: Belum Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/luis_estrela.jpg
Luis Estrela Tak Puas Perak, Pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia Bidik Emas SEA Games Berikutnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement