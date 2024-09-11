Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ungkap Alasan Pilih Mainkan Wahyu Prasetyo Ketimbang Asnawi Mangkualam di Laga Timnas Indonesia vs Australia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |05:50 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Alasan Pilih Mainkan Wahyu Prasetyo Ketimbang Asnawi Mangkualam di Laga Timnas Indonesia vs Australia
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong memberikan alasan memainkan Wahyu Prasetyo ketimbang Asnawi Mangkualam di laga Timnas Indonesia kontra Australia. Sang pelatih mengatakan, hal itu dilakukan karena dirinya ingin Timnas Indonesia bermain lebih bertahan.

Timnas Indonesia sukses mendapat satu poin usai menahan imbang Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (10/9/2024) malam WIB. Ini merupakan laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

 

Terdapat momen yang cukup menyita perhatian pada laga itu, tepatnya pada menit ke-86. Momen yang dimaksud adalah, Shin Tae-yong memainkan Wahyu Prasetyo untuk menggantikan Sandy Walsh. Padahal, di bangku cadangan masih ada sosok Asnawi Mangkualam.

Terkait hal itu, Shin Tae-yong mengatakan kalau pilihan itu sejatinya merupakan pilihan yang sulit. Juru taktik asal Korea Selatan itu harus melakukan keputusan itu karena dia ingin memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia agar tidak kecolongan di menit-menit akhir.

 BACA JUGA:

“Sebagai pelatih kepala, setiap saat saya harus membuat keputusan yang sulit. Meskipun saya sudah mempersiapkan berbagai hal, terkadang saya perlu membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan situasi yang terjadi,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga kontra Australia, Selasa (10/9/2024).

“Saya memilih Wahyu daripada Asnawi karena saya memilih untuk lebih bertahan," terang dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190853/jordi_amat_tak_masalah_siapa_pun_pelatih_baru_timnas_indonesia-y0rl_large.jpeg
Jordi Amat Tak Masalah Siapa pun Pelatih Baru Timnas Indonesia, yang Penting Didukung Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190911/john_herdman-voIx_large.jpg
Media Honduras Sebut John Herdman Tolak Banyak Tawaran demi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190880/timnas_indonesia-xCVh_large.jpg
Prestasi Timnas Indonesia Menurun Drastis, Greg Nwokolo Sentil PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190850/john_herdman-ONK1_large.jpg
John Herdman Dikabarkan Resmi Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Buka Suara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657797/profil-john-herdman-eks-pelatih-kanada-kandidat-nakhoda-timnas-indonesia-mzw.webp
Profil John Herdman, Eks Pelatih Kanada Kandidat Nakhoda Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnas_voli_putra_indonesia_meraih_medali_perak_se.jpg
Timnas Voli Putra Indonesia Raih Perak SEA Games 2025 usai Duel Neraka Lawan Thailand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement