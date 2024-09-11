Shin Tae-yong Ungkap Alasan Pilih Mainkan Wahyu Prasetyo Ketimbang Asnawi Mangkualam di Laga Timnas Indonesia vs Australia

SHIN Tae-yong memberikan alasan memainkan Wahyu Prasetyo ketimbang Asnawi Mangkualam di laga Timnas Indonesia kontra Australia. Sang pelatih mengatakan, hal itu dilakukan karena dirinya ingin Timnas Indonesia bermain lebih bertahan.

Timnas Indonesia sukses mendapat satu poin usai menahan imbang Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (10/9/2024) malam WIB. Ini merupakan laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Terdapat momen yang cukup menyita perhatian pada laga itu, tepatnya pada menit ke-86. Momen yang dimaksud adalah, Shin Tae-yong memainkan Wahyu Prasetyo untuk menggantikan Sandy Walsh. Padahal, di bangku cadangan masih ada sosok Asnawi Mangkualam.

Terkait hal itu, Shin Tae-yong mengatakan kalau pilihan itu sejatinya merupakan pilihan yang sulit. Juru taktik asal Korea Selatan itu harus melakukan keputusan itu karena dia ingin memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia agar tidak kecolongan di menit-menit akhir.

“Sebagai pelatih kepala, setiap saat saya harus membuat keputusan yang sulit. Meskipun saya sudah mempersiapkan berbagai hal, terkadang saya perlu membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan situasi yang terjadi,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga kontra Australia, Selasa (10/9/2024).

“Saya memilih Wahyu daripada Asnawi karena saya memilih untuk lebih bertahan," terang dia.