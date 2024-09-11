Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil UEFA Nations League 2024-2025: Belanda vs Jerman Seri, Inggris vs Finlandia 2-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |03:45 WIB
A
A
A

HASIL UEFA Nations League 2024-2025, Rabu (11/9/2024) dini hari WIB, sudah diketahui. Timnas Belanda berbagi angka dengan Timnas Jerman, sementara Timnas Inggris menang 2-0 atas Timnas Finlandia.

Laga Belanda vs Jerman itu berlangsung di Stadion Amsterdam ArenA, Amsterdam, Rabu (11/9/2024) dini hari WIB. Kedua kesebelasan saling berbalas gol sepanjang 90 menit.

Timnas Belanda vs Timnas Jerman (Foto: UEFA)

Pemain keturunan Indonesia, Tijjani Reijnders, membawa Belanda unggul cepat di menit kedua. Jerman baru bisa menyamakan skor di menit ke-38 lewat Deniz Undav.

Jelang turun minum, Joshua Kimmich membawa Der Panzer balik memimpin 2-1. Namun, wajah Belanda diselamatkan oleh gol Denzel Dumfries (50’).

Dengan hasil ini, Belanda dan Jerman berbagi posisi atas di Grup 3 UEFA Nations League A. Kedua negara sama-sama mengumpulkan nilai empat dari dua laga.

Bergeser ke Stadion Wembley, Inggris menang 2-0 atas Finlandia. Kedua gol kemenangan diborong oleh Harry Kane (57’, 76’). Itu merupakan gol ke-68 dari 100 caps bagi sang penyerang.

