Hasil UEFA Nations League 2024-2025: Belanda vs Jerman Seri, Inggris vs Finlandia 2-0!

HASIL UEFA Nations League 2024-2025, Rabu (11/9/2024) dini hari WIB, sudah diketahui. Timnas Belanda berbagi angka dengan Timnas Jerman, sementara Timnas Inggris menang 2-0 atas Timnas Finlandia.

Laga Belanda vs Jerman itu berlangsung di Stadion Amsterdam ArenA, Amsterdam, Rabu (11/9/2024) dini hari WIB. Kedua kesebelasan saling berbalas gol sepanjang 90 menit.

Pemain keturunan Indonesia, Tijjani Reijnders, membawa Belanda unggul cepat di menit kedua. Jerman baru bisa menyamakan skor di menit ke-38 lewat Deniz Undav.

Jelang turun minum, Joshua Kimmich membawa Der Panzer balik memimpin 2-1. Namun, wajah Belanda diselamatkan oleh gol Denzel Dumfries (50’).

Dengan hasil ini, Belanda dan Jerman berbagi posisi atas di Grup 3 UEFA Nations League A. Kedua negara sama-sama mengumpulkan nilai empat dari dua laga.

Bergeser ke Stadion Wembley, Inggris menang 2-0 atas Finlandia. Kedua gol kemenangan diborong oleh Harry Kane (57’, 76’). Itu merupakan gol ke-68 dari 100 caps bagi sang penyerang.