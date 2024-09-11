Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rizky Ridho Dipastikan Absen saat Persija Jakarta Hadapi PSBS Biak

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |23:15 WIB
Rizky Ridho Dipastikan Absen saat Persija Jakarta Hadapi PSBS Biak
Rizky Ridho dipastikan absen saat Persija Jakarta menghadapi PSBS Biak (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

GIANYAR Rizky Ridho dipastikan absen saat Persija Jakarta menghadapi tuan rumah PSBS Biak di pekan keempat Liga 1 2024-2025. Hal itu dikonfirmasi pelatih Carlos Pena.

Ridho baru saja selesai menjalani tugas negara bersama Timnas Indonesia dengan berlaga di dua laga awal Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bek berusia 22 tahun itu selalu menjadi andalan Shin Tae-yong.

Rizky Ridho (5) beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Saat Timnas Indonesia sukses menahan imbang Timnas Arab Saudi 1-1, Rizky Ridho bermain selama 80 menit. Kemudian, ia dipercaya tampil penuh kala Skuad Garuda menahan imbang Timnas Australia tanpa gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 10 September 2024.

Karena itu, Pena tidak ingin memaksa Ridho untuk langsung tampil bersama Persija saat melawan PSBS Biak di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis 12 September 2024. Juru taktik asal Spanyol itu tidak ingin bek andalannya itu mengalami cedera

“Rizky Ridho bermain 100 menit. Jika saya memainkannya besok, dia akan beresiko cedera. Ini berdasarkan pengalaman saya. Saya pikir jika Rizky Ridho cedera karena saya memainkannya besok, tidak ada yang akan senang,” kata Pena dalam konferensi pers, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, ini merupakan tanggung jawab sebagai pelatih. Sebab, Pena paham betul bagaimana kondisi pemain setelah menjalani laga yang menuntut seperti lawan Australia kemarin. Karena itu, ia akan menepikan Rizky Ridho.

“Jadi tanggung jawab saya sebagai pelatih adalah memberikannya istirahat dan mempersiapkannya untuk pertandingan berikutnya, karena kemarin dia bermain seratus menit dalam pertandingan yang sangat menuntut,” tutur Pena. 

