Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Kepanasan Timnas Indonesia Tahan Australia 0-0: Kok Bisa Seri?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |22:07 WIB
Masyarakat Malaysia Kepanasan Timnas Indonesia Tahan Australia 0-0: Kok Bisa Seri?
Masyarakat Malaysia kepanasan Timnas Indonesia tahan Australia 0-0. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia kepanasan setelah Timnas Indonesia menahan Timnas Australia 0-0 di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (10/9/2024) dini hari WIB. Di kolom komentar akun X @theaseanball, banyak netizen Malaysia yang melepaskan sindiran tanda iri kepada Timnas Indonesia.

“Sedih lihat Indonesia main,” tulis akun @FaizIsmaiel, mengomentari unggahan @theaseanball soal hasil akhir laga Timnas Indonesia vs Australia.

Masyarakat Malaysia banyak yang mengomentari postingan ini. (Foto: X/@theaseanball)

(Masyarakat Malaysia banyak yang mengomentari postingan ini. (Foto: X/@theaseanball)

“Holandia kok bisa seri," sambung akun @primeholdini.

Komentar di atas telah mendapat puluhan reply dari netizen Indonesia. Singkat kata, mereka mendapatkan sumpah serapah dari netizen Indonesia.

Terlepas dari itu, Timnas Indonesia tampil brilian saat menjamu tim langganan Piala Dunia, Australia. Secara statistik, Timnas Indonesia memang kalah, namun hasil 0-0 membuat Timnas Indonesia layak mendapatkan apresiasi.

Sebab, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia adalah Australia, tim yang sejak 2006 selalu lolos ke Piala Dunia. Di Piala Dunia 2022 pun, skuad asuhan Graham Arnold ini lolos ke 16 besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190776/st_kitts_and_nevis-asdX_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Tantang Negara Keith Kayamba Gumbs di FIFA Series 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190762/pengamat_sepakbola_menilai_giovanni_van_bronckhorst_lebih_ideal_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-aJIn_large.jpg
Ketimbang John Herdman, Pengamat Nilai Giovanni van Bronckhorst Lebih Ideal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/18/51/1657415/jadwal-mens-korean-vleague-202526-di-vision-ok-savingsbank-vs-wooricard-hingga-kb-stars-aud.jpg
Jadwal Menâs Korean V-League 2025/26 di VISION+: OK Savingsbank vs Wooricard hingga KB Stars
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/timnas_futsal_putri_indonesia_vs_vietnam.jpg
Dibantai Vietnam di Final! Timnas Futsal Putri Indonesia Amankan Perak SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement