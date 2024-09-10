Masyarakat Malaysia Kepanasan Timnas Indonesia Tahan Australia 0-0: Kok Bisa Seri?

Masyarakat Malaysia kepanasan Timnas Indonesia tahan Australia 0-0. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

MASYARAKAT Malaysia kepanasan setelah Timnas Indonesia menahan Timnas Australia 0-0 di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (10/9/2024) dini hari WIB. Di kolom komentar akun X @theaseanball, banyak netizen Malaysia yang melepaskan sindiran tanda iri kepada Timnas Indonesia.

“Sedih lihat Indonesia main,” tulis akun @FaizIsmaiel, mengomentari unggahan @theaseanball soal hasil akhir laga Timnas Indonesia vs Australia.

(Masyarakat Malaysia banyak yang mengomentari postingan ini. (Foto: X/@theaseanball)

“Holandia kok bisa seri," sambung akun @primeholdini.

Komentar di atas telah mendapat puluhan reply dari netizen Indonesia. Singkat kata, mereka mendapatkan sumpah serapah dari netizen Indonesia.

Terlepas dari itu, Timnas Indonesia tampil brilian saat menjamu tim langganan Piala Dunia, Australia. Secara statistik, Timnas Indonesia memang kalah, namun hasil 0-0 membuat Timnas Indonesia layak mendapatkan apresiasi.

Sebab, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia adalah Australia, tim yang sejak 2006 selalu lolos ke Piala Dunia. Di Piala Dunia 2022 pun, skuad asuhan Graham Arnold ini lolos ke 16 besar.