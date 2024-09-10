Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Vietnam vs Timnas Thailand di Laga Uji Coba: The Elephant War Menang Comeback 2-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |21:56 WIB
Hasil Timnas Vietnam vs Timnas Thailand di Laga Uji Coba: <i>The Elephant War</i> Menang <i>Comeback</i> 2-1
Suphanat Mueanta membantu Timnas Thailand menang 2-1 atas Timnas Vietnam (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

HANOI – Hasil Timnas Vietnam vs Timnas Thailand di laga uji coba sudah diketahui. Duel di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, Selasa (10/9/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Elephant War.

Vietnam lebih dulu unggul lewat gol Nguyen Tien Linh (21’). Namun, Thailand berhasil melesakkan dua gol kemenangan lewat Suphanat Mueanta (26’) dan Patrik Gustavsson (40’).

Timnas Vietnam vs Timnas Thailand (Foto: Instagram/@changsuek)

Jalannya Pertandingan

Bermain sebagai tuan rumah, Vietnam cukup mendominasi jalannya pertandingan. Sejumlah peluang berhasil diraih sehingga mereka unggul lebih dulu!

Tien Linh sukses membuat penonton di Stadion My Dinh bersorak di menit ke-21. Sayangnya, kesenangan itu hanya berlangsung selama lima menit saja.

Mueanta mampu menyamakan skor di menit ke-26. Setelah itu, Thailand sedikit memegang kendali permainan.

Hasilnya, Gustavsson mampu membawa Thailand berbalik unggul 2-1 di menit ke-40. Skor itu bertahan hingga rehat.

Halaman:
1 2
      
