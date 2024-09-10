Hasil Timnas Vietnam vs Timnas Thailand di Laga Uji Coba: The Elephant War Menang Comeback 2-1

HANOI – Hasil Timnas Vietnam vs Timnas Thailand di laga uji coba sudah diketahui. Duel di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, Selasa (10/9/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Elephant War.

Vietnam lebih dulu unggul lewat gol Nguyen Tien Linh (21’). Namun, Thailand berhasil melesakkan dua gol kemenangan lewat Suphanat Mueanta (26’) dan Patrik Gustavsson (40’).

Jalannya Pertandingan

Bermain sebagai tuan rumah, Vietnam cukup mendominasi jalannya pertandingan. Sejumlah peluang berhasil diraih sehingga mereka unggul lebih dulu!

Tien Linh sukses membuat penonton di Stadion My Dinh bersorak di menit ke-21. Sayangnya, kesenangan itu hanya berlangsung selama lima menit saja.

Mueanta mampu menyamakan skor di menit ke-26. Setelah itu, Thailand sedikit memegang kendali permainan.

Hasilnya, Gustavsson mampu membawa Thailand berbalik unggul 2-1 di menit ke-40. Skor itu bertahan hingga rehat.