Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ragu Timnas Australia Menang atas Timnas Indonesia: Tak Ada Lagi Laga Mudah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |17:39 WIB
Media Vietnam Ragu Timnas Australia Menang atas Timnas Indonesia: Tak Ada Lagi Laga Mudah!
Media Vietnam ragu Timnas Australia menang atas Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, ragu Timnas Australia akan menang saat tandang ke markas Timnas Indonesia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB. soha menilai Timnas Indonesia sekarang jauh lebih kuat, ditambah lagi laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Ada dua alasan untuk memercayai skenario ini (Australia gagal menang di markas Timnas Indonesia). Pertama, Indonesia mempunyai keunggulan sebagai tuan rumah. Belum lagi udara panas dan lembab di negeri ribuan pulau ini sangat menantang para pemain Australia," tulis Soha.

Media Vietnam ragu Timnas Australia menang atas Timnas Indonesia. (Foto: Soha.vn)

(Media Vietnam ragu Timnas Australia menang atas Timnas Indonesia. (Foto: Soha.vn)

Soha.vn juga membandingkan harga pasaran Australia dan Timnas Indonesia yang jomplang, yakni 43 juta euro berbanding 16 juta euro. Meski harga pasarannya terpaut jauh, Soha tetap optimistis Timnas Indonesia dapat memberi perlawanan kepada Australia.

"Dibandingkan Australia (43 juta euro), jaraknya masih jauh tapi Indonesia pasti akan membawa banyak kesulitan. Tidak akan ada lagi pertandingan mudah, tidak ada lagi gol sederhana bagi Australia seperti dulu," lanjut Soha.

Sebelumnya di laga pertama Grup C, Timnas Indonesia dan Australia memiliki hasil yang berbeda. Timnas Indonesia secara luar biasa menahan imbang Arab Saudi (1-1) pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190776/st_kitts_and_nevis-asdX_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Tantang Negara Keith Kayamba Gumbs di FIFA Series 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190762/pengamat_sepakbola_menilai_giovanni_van_bronckhorst_lebih_ideal_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-aJIn_large.jpg
Ketimbang John Herdman, Pengamat Nilai Giovanni van Bronckhorst Lebih Ideal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/18/51/1657471/red-sparks-siap-beraksi-di-womens-korean-vleague-202526-live-di-vision-ffv.jpg
Red Sparks Siap Beraksi di Womenâs Korean V-League 2025/26, Live di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/greg_nwokolo.jpg
Greg Nwokolo Sentil PSSI! Pelatih Baru Timnas Indonesia Wajib Beri Hasil Instan, Bukan Janji Proses
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement