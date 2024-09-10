Media Vietnam Ragu Timnas Australia Menang atas Timnas Indonesia: Tak Ada Lagi Laga Mudah!

MEDIA Vietnam, Soha.vn, ragu Timnas Australia akan menang saat tandang ke markas Timnas Indonesia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB. soha menilai Timnas Indonesia sekarang jauh lebih kuat, ditambah lagi laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Ada dua alasan untuk memercayai skenario ini (Australia gagal menang di markas Timnas Indonesia). Pertama, Indonesia mempunyai keunggulan sebagai tuan rumah. Belum lagi udara panas dan lembab di negeri ribuan pulau ini sangat menantang para pemain Australia," tulis Soha.

(Media Vietnam ragu Timnas Australia menang atas Timnas Indonesia. (Foto: Soha.vn)

Soha.vn juga membandingkan harga pasaran Australia dan Timnas Indonesia yang jomplang, yakni 43 juta euro berbanding 16 juta euro. Meski harga pasarannya terpaut jauh, Soha tetap optimistis Timnas Indonesia dapat memberi perlawanan kepada Australia.

"Dibandingkan Australia (43 juta euro), jaraknya masih jauh tapi Indonesia pasti akan membawa banyak kesulitan. Tidak akan ada lagi pertandingan mudah, tidak ada lagi gol sederhana bagi Australia seperti dulu," lanjut Soha.

Sebelumnya di laga pertama Grup C, Timnas Indonesia dan Australia memiliki hasil yang berbeda. Timnas Indonesia secara luar biasa menahan imbang Arab Saudi (1-1) pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.