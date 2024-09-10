Meski Laga Timnas Indonesia vs Australia Digelar Malam Hari, Suporter Mulai Padati SUGBK dari Sore!

JAKARTA - Suporter Tim Nasional (Timnas) Indonesia terlihat mulai memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) jelang laga vs Australia pada sore hari, Selasa (10/9/2024). Hal itu jelas menarik sebab kick-off laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut baru digelar pada malam hari, tepatnya pukul 19.00 WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, suporter Timnas Indonesia sudah mulai memerahkan SUGBK sejak sore hari. Mengingat, gerbang menuju tribun sudah dibuka sejak pukul 16.00 WIB.

Terdapat tiga pengecekan yang harus dilakukan penonton terlebih dahulu untuk bisa masuk ke tribun. Pengecekan dimulai dari luar ring road, masuk ke area SUGBK, dan masuk ke tribun penonton.

Terlihat, tidak terjadi penumpukan pada antrean mulai dari luar hingga masuk ke tribun. Para penonton diarahkan oleh petugas dengan sangat kondusif.

Antusiasme penonton yang menyaksikan laga ini sangat tinggi. Terbukti, tiket Timnas Indonesia versus Australia sudah ludes terjual sejak Minggu (8/9) lalu. Itu artinya, SUGBK bakal full.

Tak heran jika suporter sangat antusias. Mengingat, Timnas Indonesia sedang berjuang untuk bisa mendapatkan tiket lolos Piala Dunia 2026.