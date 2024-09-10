Tak Ingin Kalah dari Sepakbola, Timnas Futsal Indonesia Geber Latihan Jelang Piala AFF 2024

TAK ingin kalah dari sepakbola, Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan jelang tampil di Piala AFF Futsal 2024 yang dilangsungkan di Thailand medio November 2024. Terpantau, pelatih anyar Timnas Futsal Indonesia, Hectour Souto, memanggil 25 pemain dalam pemusatan latihan (TC) yang digelar di Malang, Jawa Timur.

Ketua Harian Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, pun memantau langsung TC Timnas Futsal Indonesia di Malang. Ia berharap prestasi Timnas Futsal Indonesia tidak kalah dari Timnas Indonesia di cabang olahraga sepakbola.

(Michael Sianipar (kanan) ingin prestasi Timnas Futsal Indonesia mendunia. (Foto: FFI)

Sekadar diketahui, prestasi sepakbola Timnas Indonesia sedang menjadi sorotan. Penyebabnya karena skuad asuhan Shin Tae-yong pelan-pelan masuk ke persaingan Asia.

"Sudah minggu kedua TC di Kota Malang dan kita mengumpulkan semua pemain Timnas yang dipanggil pelatih Hector. Semua proses berjalan dengan baik,” kata Michael Sianipar di Malang, Selasa (10/9/2024).

“Kami dari federasi datang melihat latihan yang dilakukan. Tadi, saya sempat diskusi dengan para pemain dan semua sangat bersemangat, sangat optimis. Kita lihat prestasi sepakbola Indonesia sedang naik, kami dari futsal juga tidak ingin ketinggalan," lanjut pria berusia 33 tahun ini.

Michael Sianipar berharap dan berdoa, lewat TC yang maksimal Timnas Futsal Indonesia dapat membawa pulang Piala AFF Futsal 2024.