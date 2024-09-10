Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Ingin Kalah dari Sepakbola, Timnas Futsal Indonesia Geber Latihan Jelang Piala AFF 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |17:05 WIB
Tak Ingin Kalah dari Sepakbola, Timnas Futsal Indonesia Geber Latihan Jelang Piala AFF 2024
Michael Sianipar (kanan) ingin prestasi Timnas Futsal Indonesia mendunia. (Foto: FFI)
A
A
A

TAK ingin kalah dari sepakbola, Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan jelang tampil di Piala AFF Futsal 2024 yang dilangsungkan di Thailand medio November 2024. Terpantau, pelatih anyar Timnas Futsal Indonesia, Hectour Souto, memanggil 25 pemain dalam pemusatan latihan (TC) yang digelar di Malang, Jawa Timur.

Ketua Harian Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, pun memantau langsung TC Timnas Futsal Indonesia di Malang. Ia berharap prestasi Timnas Futsal Indonesia tidak kalah dari Timnas Indonesia di cabang olahraga sepakbola.

Michael Sianipar (kanan) ingin prestasi Timnas Futsal Indonesia mendunia. (Foto: FFI)

(Michael Sianipar (kanan) ingin prestasi Timnas Futsal Indonesia mendunia. (Foto: FFI)

Sekadar diketahui, prestasi sepakbola Timnas Indonesia sedang menjadi sorotan. Penyebabnya karena skuad asuhan Shin Tae-yong pelan-pelan masuk ke persaingan Asia.

"Sudah minggu kedua TC di Kota Malang dan kita mengumpulkan semua pemain Timnas yang dipanggil pelatih Hector. Semua proses berjalan dengan baik,” kata Michael Sianipar di Malang, Selasa (10/9/2024).

“Kami dari federasi datang melihat latihan yang dilakukan. Tadi, saya sempat diskusi dengan para pemain dan semua sangat bersemangat, sangat optimis. Kita lihat prestasi sepakbola Indonesia sedang naik, kami dari futsal juga tidak ingin ketinggalan," lanjut pria berusia 33 tahun ini.

Michael Sianipar berharap dan berdoa, lewat TC yang maksimal Timnas Futsal Indonesia dapat membawa pulang Piala AFF Futsal 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183753/pontianak_jadi_tuan_rumah_futsal_nation_cup_2026-t98V_large.jpg
Resmi! Pontianak Jadi Tuan Rumah Futsal Nation Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180729/timnas_futsal_indonesia_memimpin_1_0_atas_timnas_futsal_australia_di_babak_pertama-T7xw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Australia: Skuad Garuda Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176515/timnas_futsal_indonesia-jyp7_large.jpg
Daftar Harga Tiket Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Laga Uji Coba: Paling Murah Rp50 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173103/cosmo_jne_fc_juara_futsal_super_cup_2025_usai_mengalahkan_fafage_banua_3_2_di_babak_final-pvBx_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE Juara Usai Kalahkan Fafage Banua 3-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657797/profil-john-herdman-eks-pelatih-kanada-kandidat-nakhoda-timnas-indonesia-mzw.webp
Profil John Herdman, Eks Pelatih Kanada Kandidat Nakhoda Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/striker_anyar_liverpool_alexander_isak_merayakan.jpg
Alexander Isak Dibuang Liverpool Musim Panas Ini jika...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement