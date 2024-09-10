Perangkat VAR Liga 1 Dipinjam untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia di SUGBK

Perangkat VAR Liga 1 digunakan di laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

JAKARTA - Perangat Video Assitant Referee (VAR) milik Liga 1 digunakan untuk pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB. VAR dipakai demi memenuhi regulasi laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

VAR yang akan dipakai dalam laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut merupakan VAR yang digunakan di Liga 1 2024-2025. Di mana, VAR dioperasikan dengan menggunakan mobil van.

Penggunaan VAR di laga Timnas Indonesia vs Australia pun dibenarkan oleh Kepala Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji. Kata dia, hal ini sesuai dengan regulasi memakai VAR.

“Ya menggunakan VAR. Sesuai dengan regulasi” kata Sumardji ketika dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (10/9/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia, VAR Mobile Liga 1 sudah terparkir di area pintu kuning SUGBK sejak Senin (9/9/2024). Beberapa petugas VAR juga tampak mempersiapkan perangkat dari teknologi tersebut.